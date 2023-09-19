Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Barış Kılıç Gamze Özçelik’in cinsel içerikli görüntülerini çekmekle suçlandı

Oyuncu Barış Kılıç, 2000'li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in cinsel istismar videosunu çekmekle suçlanınca sessiz kalmadı. Söz konusu olayla herhangi bir bağlantısının olmadığını belirten oyuncu, hakkında karalama kampanyası yapanlardan da şikayetçi olacağını söyledi.

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Barış Kılıç Gamze Özçelik’in cinsel içerikli görüntülerini çekmekle suçlandı

Editör: Bengü Zorlu

2000'li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç'ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol mahkemede hakimin "Üçüncü kişi var mı?" soruna "Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim" demişti. Yıllar önce yaşanan konu yeniden gündeme gelince Barış Kılıç da bir açıklama yaparak olayla ilgisinin olmadığını ve şikayetçi olacağını belirtti.

gamze.jpg

"İĞRENÇ İFTİRALARDA BULUNAN HERKES YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol oynayan Barış Kılıç, performansından dolayı konuşulmaya başlayınca yıllar önce adının geçtiği tecavüz olayı yeniden gündeme gelmiş oldu. Kızılcık Şerbeti'nin izlenmemesi ve oyuncunun başarısının övülmemesi gerektiğini savunan paylaşımlar yapılmaya başlayınca Barış Kılıç'tan cevap geldi.

yillar-onceki-konu-yeniden-gundemde-gamze-16344648-8409-amp-001.jpg

X hesabından açıklama yapan oyuncu, “Arkadaşlar hakkımda yazılıp çizilenler tamamen koca bir yalandır. Lütfen itibar etmeyin. Çok aptalca ve çok üzücü gerçekten. Biraz edep. İlle de edep. Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık…” diyerek sitem etti.

baris-kilic.jpg

3529937-1920x1080.jpg

İlgili Haberler
Gamze Özçelik'in paylaşımı yürekleri sızlattı
Gamze Özçelik nikah masasında evet diyerek mutlu haberi verdi
Gamze Özçelik'e en anlamlı ödül
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Siirt’te otomobil takla attı: 4 yaralı Güncel
Siirt’te otomobil takla attı: 4 yaralı
Adım atmamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Adım atmamak deyiminin anlamı nedir?
Bursaspor'un toplam değeri 2 milyon 50 bin Euro Spor
Bursaspor'un toplam değeri 2 milyon 50 bin Euro
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı Güncel
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil Magazin
Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi Güncel
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi
MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi Güncel
MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi