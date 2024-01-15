Gana Milli Takımı'na maç sonu saldırı. Fenerbahçeli Djiku ve Beşiktaşlı Amartey de oradaydı

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Gana Milli Takımı'na maç sonu saldırı. Fenerbahçeli Djiku ve Beşiktaşlı Amartey de oradaydı
Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nun açılış maçında, Yeşil Burun Adaları karşısında 2-1’lik skorla mağlubiyete uğrayan Gana Milli Takımı'na taraftarlar saldırdı.

Yeşil Burun Adaları’na karşı yapılan B Grubu ilk maçında 2-1’lik yenilgiyle sarsılan Gana ekibi, maç bitiminde taraftarların öfkesine maruz kaldı.

B grubunun ilk karşılaşmasında Gana, Yeşil Burun Adaları’na 2-1 boyun eğdi. Gana’nın tek golünü Djiku atarken, Yeşil Burun Adaları’nın zafer golünü maçın son anlarında, 90+2. dakikada Garry Rodrigues kaydetti.

HUGHTON’A OTEL SALDIRISI

Maç sonrası Gana’nın Teknik Direktörü Chris Hughton, konakladıkları otelin önünde bir taraftarın saldırısına uğradı.

Güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirirken, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Gana Milli Takımı kadrosunda Fenerbahçeli Alexander Djiku ve Beşiktaşlı Daniel Amartey de yer alıyor.

Reuters ile yapılan röportajda, yetkililer Chris Hughton’ın sözlü tacize uğradığını ifade ettiler.

Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan mağlubiyet sonrası bir açıklama yapan Hughton, “Sonucun getirdiği hayal kırıklığına inanamıyoruz” dedi.

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