Fernando Santos öyle bir transfer istedi ki. Beşiktaş lider oyuncuyu bakın nereden buldu

Beşiktaş'ta yönetim teknik direktör Fernando Santos'un verdiği isimleri transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlı kulübün futboldan sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, Portekizli teknik adamın lider özellikleri olan bir oyuncu transfer edilmesini istediğini söylemişti.

Bu oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı.

Santos'un Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından Christian'ın adını verdiği ileri sürüldü.

Futbolcunun tam adı Christian Roberto Alves Cardoso.

2019'dan bu yana Atletico Paranaense takımında forma giyen Christian, 23 yaşında. Orta sahanın ortasında ofansif ve defansif olarak çift yönlü görev yapabiliyor.

Siyah beyazlı yönetimin futbolcunun yaşının genç olması nedeniyle transfer için hevesli olduğu ve çalışmalara başladığı ifade edildi.