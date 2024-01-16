Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor

Sarı Lacivertliler Süper Lig'de 11 penaltı kazandığı halde bunların sadece 7'sini değerlendirebildi.

Bu yüzden takımda yeni bir penaltıcı arayışı başladı.

Fenerbahçe'nin penaltı atışlarını sahada bulunduğu süre boyunca Dusan Tadic üstleniyordu.

Fakat Sırp yıldız, 4 penaltı kaçırarak eleştirilerin hedefi oldu.

Konya maçında penaltıdan gol sevinci yaşayan Edin Dzeko da Gaziantep maçında direğe takıldı.

YENİ ADAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de yeni penaltıcılar için önümüzdeki haftalarda değişiklikler yapılması gündem geldi.

Listenin başında ise Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci var.

Bunun yanında 6 penaltının 5'ini ağlara gönderen Leonardo Bonucci de önümüzdeki günler de İsmail Kartal'ın penaltıcılar listesine eklenebilir.