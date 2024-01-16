Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor
Fenerbahçe'de İsmail Kartal penaltı atacak futbolcu arayışına girdi.

Sarı Lacivertliler Süper Lig'de 11 penaltı kazandığı halde bunların sadece 7'sini değerlendirebildi.

Bu yüzden takımda yeni bir penaltıcı arayışı başladı.

Fenerbahçe'nin penaltı atışlarını sahada bulunduğu süre boyunca Dusan Tadic üstleniyordu.

Fakat Sırp yıldız, 4 penaltı kaçırarak eleştirilerin hedefi oldu.

Konya maçında penaltıdan gol sevinci yaşayan Edin Dzeko da Gaziantep maçında direğe takıldı.

YENİ ADAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de yeni penaltıcılar için önümüzdeki haftalarda değişiklikler yapılması gündem geldi.

Listenin başında ise Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci var.

Bunun yanında 6 penaltının 5'ini ağlara gönderen Leonardo Bonucci de önümüzdeki günler de İsmail Kartal'ın penaltıcılar listesine eklenebilir.

İlgili Haberler
Umut Nayir'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe resmen açıkladı
Umut Nayir'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe resmen açıkladı
Gana Milli Takımı'na maç sonu saldırı. Fenerbahçeli Djiku ve Beşiktaşlı Amartey de oradaydı
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için Avrupa kehaneti
'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandı'
'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandı'
Son Haberler
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti Spor
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet Ekonomi
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün Gündem
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi Dünya
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu? Ekonomi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi Gündem
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi