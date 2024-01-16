Fenerbahçe'de inanılmaz Fred istatistiği

Bu sezon 14 Süper Lig maçı, 4 Konferans Ligi, 2 de Konferans Ligi Eleme karşılaşmasında görev yapan Fred, toplamda 1.569 dakika forma giydi ve 6 asiste imzasını attı.

Fenerbahçe, deneyimli yıldızın görev yaptığı hiçbir karşılaşmada kayıp yaşamadı ve 20'de 20 galibiyet serisine imza attı.

Brezilyalının görev yapamadığı 11 karşılaşmada ise sarı lacivertliler toplamda 5 kez puan kaybı yaşadı.

Takım içerisinde karakterinden ötürü çok sevilen, oyunu iki yönlü oynamayı başaran Fred, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi oldu.