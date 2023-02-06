﻿Garanti Bankası ve liyakat!

Türkiye'de ne ucuz?

Et mi? Süt mü? Ya da pazardaki bir deste maydanoz mu?

Hayır!

Hepsi pahalı!

Türkiye'de ucuz olan iş gücü…

Ucuz olan emek ve liyakat!

Liyakat dünyada en değerli olandır.

Liyakat sahibi kişi ve kişiler en itibarlı olandır.

İyi maaş alır ve çalıştığı kurum ve kuruluşlar tarafından korunup kollanır.

Ya Türkiye'de?

Dedim ya en ucuz olan iş gücü ve liyakat!

Bu bankacılık sektöründe daha da ucuz. Ucuz olduğu için bozuk para gibi ilk önce onlar harcanır.

Geçmiş yıllarda hep böyle oldu.

Körfez sermayeli bir bankanın uyguladığı matruşka gibi performans sistemi, mesela liyakat ve eğitime bakmadan üç tane fazla sigorta ve saçma sapan ürünü müşterisine çakmadığı için binlerce değerli ve liyakat sahibi KOBİ-işletme segment personelini harcamıştır.

Onların eğitimine, bilgisine ve mesleki tecrübesine bakmadan kapının önüne koydular.

Onları harflerle kategorize edip, performanslarına E-İ-G-Y gibi kotlar vermiştir.

Y verdi mi o kişi ne kadar liyakat sahibi olursa olsun yeri kapının önü…

Dedim ya bozuk para gibi harcandı.

Şimdi EYT zamanı…

Bankaların bayramı bekler gibi beklediği bir yasa.

Çıkarsa on binlerce personeli, dahası yaşı 45 ve üstünü postalayacak.

Yerine asgari ücretle dışarda bekleyen işsizleri alacak.

45 yaş bir insanın en verimli ve bilgi-beceri açısından zirvede olduğu bir dönem.

Bankaların umurunda mı?

Onlara göre bu insanlar maliyetli…

Yerine daha ucuzunu alacak.

İşte böyle bir kafanın hâkim olduğu bankacılık sektöründe geçen hafta bir haber medyaya düştü.

Garanti Bankası aldığı bir karar ile EYT ile emekli olan tüm personelle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Hem emekli olup emekli maaşı alacak, hem de bankada çalışmaya devam edecekler.

Sadece bununla kalmadı aynı zamanda normal emekli yaşı gelenler de aynı şekilde emekli olup işine devam edebilecek.

Garanti Bankası'nın başında Recep Baştuğ var. Sahadan gelen bankacı bir yönetici.

Recep Baştuğ bankada ilk devrimi personel özlük haklarında yaptı. Dinledi ve sorunlarına çare buldu.

Bu nedenle ki, Garanti personeli sorunu korkmadan en cesur bir şekilde açıklayan kesimdir.

Sorunlarını ortak bir sistemden dile getirebiliyorlar. Bunu yaparken korkmuyor.

Tüm bankaların elinde hesap makinası ile personel maliyet hesabı yaptığı bu dönemde Recep Baştuğ ve bankasının aldığı bu karar alkışlanacak bir olay.

Liyakatin ve tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir hareket!

Garanti, altından daha değerli tecrübeli ve liyakat sahibi personeline sahip çıktı. İnsandan tasarruf yapmadı.

Şimdi Recep Baştuğ ve bankasının gösterdiği bu değeri "önce insan" diyen bankaların da gösterme zamanı…