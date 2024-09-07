Garantin var mı?

Sonunda OVP açıklandı.

İçinde ne var derseniz hayal var, umut var derim.

Benim artık AKP iktidarında bu tür ekonomi programlarına hiç inancım yok.

Her şey iyi güzel ama yarını kim garanti edebilir bu ülkede?

Mesela Bakan Mehmet Şimşek’in kalacağının garantisi var mı?

Yine ekonomi programının en önemli bacağının oluştuğu Merkez Bankası.

Şu ana kadar iyi gidiyor ama başkanı, Cevdet Akçay’ın bir gece yarısı kararname ile gitmeyeceğinin garantisi var mı?

Erdoğan yeni bir anayasa istiyor.

Peki bu anayasa için halk oylamasına gidildiğinde asgari ücret başta olmak üzere tüm maaşlara bol keseden zam yapılmayacağının bir garantisi var mı?

Oy almak için faiz politikasının yeniden Nas politikalarına dönülmeyeceğinin garantisi var mı?

Burası Türkiye ve ülke tek bir kişi tarafından yönetiliyor.

Bu kişinin imzaladığı kararname ile “olmaz” denilen her şey olur.

Yani bir gecede çok şey değişir.

Onun için Türkiye’de hiçbir şeyin garantisi yoktur.

O hâlde biz vatandaş olarak ne yapmalıyız?

Hani bir söz var ya yarın ölecekmiş gibi dikkatli yaşa... İşte Türk insanı için de bu gece her şey olacak gibi yaşaması gereken bir dönem.

Bireysel tedbirinizi alın.

Siyasetçilerin tedbirine güvenmeyin.

Para harcamayın. Deflasyon ve resesyon nedeniyle önümüzdeki günlerde fiyatlar kısmen de olsa düşecektir.

Ucuzladı diye balıklama atlamayın, her kuruşunuzu değerlendirin.

Yatırım ve tasarruf yapın.

Çünkü burası Türkiye ve yarının garantisi yok.

Herkes soruyor, konut alayım mı, yarın faizler düşerse konut fiyatları fırlar mı diye?

Onlara söyleyeceğim tek bir şey var: Bir yıl önce de senin gibi düşünenlerin bugün evleri bankadan satılık…

Bu nedenle siz önce yarınınızın garantisini sağlayın.