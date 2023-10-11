Gasp çetesi çökertildi

İzmir’de birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenen çete çökertildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Gasp çetesi çökertildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının yanı sıra vatandaşları silah zoruyla senet imzalatarak darp ve tehdit ettiği belirlenen çeteyi tespit etti.

İlgili güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda, gasp çetesine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

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Gerçekleştirilen operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen, K.Ç., A.O., F.A. ve O.Ü. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 52 adet boş senet, 1 pompalı tüfek, 65 adet fişek, 35 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda delil niteliği taşıyan belge ve doküman ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Ç. ve A.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.A. ve O.Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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