Gaye Erkan istifa etti. Pazartesi piyasalar nasıl açılacak? Remzi Özdemir yazdı

Yeniçağ yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını değerlendirdi. Özdemir, Gaye Erkan'ın istifası sonrası pazartesi günü açıklanacak olan piyasalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

GAYE ERKAN'IN İSTİFASI BEKLENEN BİR ŞEYDİ

"Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın istifası sonrası şimdi en önemli soru, pazartesi piyasalar nasıl açılacak?" diyen Özdemir, Gaye Erkan’ın istifasının beklenen bir şey olduğunu, yaşanan son olaylardan kendisinin görevden affı beklendiğini söyledi.

Piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Pazartesi günü piyasaların daha sakin açılması bekleniyor. Çünkü Gaye Erkan eğer bu olaylar olmadan istifa etmiş olsaydı, dolar 40 hatta 50 olabilirdi. Ancak şu anda yıpranmış bir merkez bankasının istifası söz konusu" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI'NA ADAY 2 ÖNEMLİ İSİM VAR"

İstifanın ardından pozitif bir havanın oluştuğunu söyleyen Özdemir, "Bu istifayla birlikte piyasalar tam tersi pozitif bir hava bekliyor. Yerine liyakat sahibi bir insanın atanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2 önemli isim var, biri Cevdet Akçay, diğeri ise Hatice Karahan. Hangisi atanırsa atansın piyasa bunu olumlu karşılayacaktır. Gaye Erkan istifası. Piyasalar tarafından şu ana kadar olumlu algılandı" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK YENİ BAŞKAN ATAMASI İÇİN KISA BİR SÜRE SONRA SARAYA ÇIKACAK

Mehmet Şimşek'in Cevdet Akçay ismi için baskı yaptığını söyleyen Özdemir, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın bu akşam saatlerinde Twitter üzerinden istifası yani affını istemesinin ardından Külliyede hareket başladığını, Mehmet Şimşek’in yeni başkan ataması için kısa bir süre sonra saraya çıkacağını söyledi.

MEHMET ŞİMŞEK CEVDET AKÇAY DİYOR. CUMHURBAŞKANLIĞI İSE HATİCE KARAHAN DİYOR

Mehmet Şimşek’in yeni başkan ataması konusunda görüşme yapması beklendiğini söyleyen Özdemir, "Başkan yapmak istediği kişi kendisinin isteği üzerine başkan yardımcısı görevine gelen Cevdet Akçay. Bankacılık kulislerinde dolaşan bilgiye göre. Cumhurbaşkanlığı ise Erdoğan'ın eski danışmanı Hatice Karahan’ın bu görevi atanması konusunda ısrarlı bir çalışma var. Yeni merkez bankası Başkanı’nın bu gece yarısı ya da en geç yarın atanması bekleniyor. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın bakanlıkta Mehmet Şimşek ile görüşme yaptığı öne sürülüyor."