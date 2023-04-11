İlkbahar hastalıkları ve belirtileri nelerdir

Polen alerjileri yaşamı tehdit etmez, bir baş belasıdır ve insana hiç sonu gelmeyecekmiş gibi gelir. İlkbaharda genellikle şu artışlar görülüyor:

Burunda şişme ve mukus üretimi

Gözlerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı

Akciğerlerde şişme, hırıltı ve mukus üretimi

İLKBAHAR HASTALIKLIKLARI

RHİNOVİRÜS

Bahar, soğuk algınlığının en yoğun olduğu zamandır. Tüm soğuk algınlığının yaklaşık% 50'sine neden olan rinovirüsler kolayca yayılır. Ellerinizi düzenli olarak yıkamanız ve gözlere, buruna ve ağza dokunmaktan kaçınmanız önemlidir.

GRİP

Ne yazık ki grip, baharın daha yüksek sıcaklıklarıyla bitmiyor. Aslında grip virüsleri nemde rahat yaşar. Dikkatli olun ve özellikle seyahat ederken fırsat buldukça el yıkamaya devam edin.

LYME HASTALIĞI

Lyme hastalığını bulaştıran kenelerinin tercihi daha sıcak, yağışlı ilkbahar havasıdır. Bu minik yaratıklar, belirli bir sıcaklığın üstünde aktif hale gelirler. Kenelerden uzak durma stratejileri en iyi sonucu verir, bu nedenle uzun bitkilerde yürümekten kaçının ve dışarıda vakit geçirirken kene kovucu kullanın.

GASTROENTERİT

Rinovirüsler gibi norovirüsler de sıcak havaları sever. Çok bulaşıcıdırlar ve mide ağrısı, kramp, mide bulantısı, ishal ve kusmayı içeren semptomlar genellikle sadece 1-2 gün sürse de, etkilenenler semptomlar geçtikten sonra genellikle 3 gün boyunca hastalığı bulaştırabilecek haldedir.

Uygun el yıkama ve sanitasyon kuralları mide virüslerini önlemenin anahtarıdır. Elinizde bir dezenfektan bulundurun ve vitamin açısından zengin, besleyici yemeklerle ailenizin bağışıklık sistemini sağlıklı tutun.

STREP BOĞAZ

Daha önce boğaz ağrısı geçirdiyseniz, önlemenin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Strep boğazı, enfekte bir kişinin tükürüğünü içerebilecek öksürme, hapşırma ve nesnelere dokunma yoluyla kolayca yayıldığından, kamusal alanlarda ekstra önlem almak için dezenfektan mendilleri ve el dezenfektanlarını yanınızda bulundurun.

ASTIM

Polen, hava sıcaklığı değişiklikleri, gübreler ve böcek kovucuları gibi astım tetikleyicileri ilkbaharda açık havada bol miktarda bulunur. Toz, küf ve temizlik kimyasalları gibi iç mekan tetikleyicileri de astımdan sorumlu olabilir. Astım, kronik bir solunum rahatsızlığıdır. Hayati tehlike arz edebilir. Astım hastası olanlar, reçeteli ilaçların nefes alamama durumlarını ortadan kaldırmaması durumunda hazır bir acil durum planına sahip olmalı.

ALERJİK KONJUNKTİVİT

Çocuğunuz okuldan eve kırmızı / pembe, sulu gözlerle geliyorsa, konjonktivit enfeksiyonuna yakalandığını düşünebilirsiniz. Çocuğunuzun alerjik bir reaksiyonu veya enfeksiyonu olup olmadığını belirlemek için, bir doktora görünmeniz gerekir.

BÖCEK ALERJİLERİ

Böcekler tarafından sokulan veya ısırılan çoğu insan, ısırık veya sokmanın çevresindeki alanda ağrı, kızarıklık, kaşıntı ve küçük şişliklerden muzdariptir. Bu normal bir tepkidir. Çoğu insan saatler veya günler içinde iyileşir. İnsanlar ısıran veya ısıran böceklere karşı ciddi bir alerjik reaksiyon gösterebilirler. Hayatı tehdit eden bir alerjik reaksiyon (anafilaksi), acil tıbbi müdahale gerektiren belirti ve semptomlar üretir. Acil tedavi olmazsa anafilaksi ölüme neden olabilir. Semptomlar genellikle cilt veya ağız, akciğerler, kalp ve bağırsak gibi birden fazla organ sistemini (vücudun bir bölümünü) içerir.

Doktorunuzla birlikte çalışmak kesinlikle solunum semptomlarını tanımlamanıza ve hafifletmenize yardımcı olacaktır. Aşağıdakilerden bazılarını yapmak semptomları uzak tutmaya yardımcı olabilir:

Alerji mevsiminde genellikle TV hava durumu raporlarına dahil edilen polen ve küf sayısını takip edin

Alerji mevsiminde evde ve arabanızda pencereleri ve kapıları kapalı tutun. Klima sistemi filtrelerinin belirtildiği şekilde değiştirildiğinden emin olun.

İlkbahar ve yaz aylarında ağaç, çimen poleni mevsiminde, polen seviyeleri akşamları en yüksektir. Bu süre boyunca açık hava aktivitesini en aza indirin.

Dışarıda çalıştıktan veya oyun oynadıktan sonra duş alın, saçınızı yıkayın ve kıyafetlerinizi değiştirin.

Alerji doktorunuz ayrıca semptomları kontrol altına almak için bir veya daha fazla ilaç önerebilir.

Polenle bağlantılı mevsimsel alerjileri tedavi etmenin en etkili yollarından biri immünoterapidir (alerji iğneleri).

Bahar mevsimi, çiçek açan çiçekler, yeşillikler ve güzel hava gibi doğanın sunduğu tüm harika şeyleri bize getiriyor. Bu kılavuzun, ilkbaharda sağlığınızı koruma ve belirtilerinizin daha yüksek düzeyde bakım gerektirip gerektirmediğine karar verme konusunda size yardımcı olacağını umuyoruz. Sizde veya bir aile üyenizde aşırı solunum problemleri varsa veya anafilaksi gözlenirse, en kısa sürede en yakın acil servise ulaşın.