Gaz sorunu olanlara müjde. Sindirime iyi gelen ot ortaya çıktı

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de hastalıklara çare bulmak için tercih ettikleri bir seçenek olmayı devam ettirmesi dikkat çekti.

Misk otu, sindirim sistemi için çok faydalı bir bitki olduğunun altı çizildi. Bu otun bağırsaklar üzerinde de olumlu etkilerinin olması dikkatlerden kaçmadı.

Misk otu, gaz problemi çekenler için de iyi bir çözüm olabilmesiyle biliniyor.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi sırasında bağırsak ve midede oluşan hava veya yutulan hava nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.

Fazla hava yutulması veya besinlerin sindirimiyle birlikte artan gaz, vücudun bu gazı çıkarmasını zorlaştırır ve gaz sancısı oluşturur.

MİSK OTU NASIL KULLANILIR?

Misk otunun birçok farklı kullanım şekli bulunduğu biliniyor. Genellikle kurutulmuş yapraklarından çay yapılarak tüketildiği bildirildi.

İdeal miktarda kurutulmuş misk otu, kaynamış suya konulup 10 ya da 15 dakika demlenmesi için bekletilir ve soğuduktan sonra içilmesi önerildi.

Demlenmiş misk otu çayının günde bir ya da iki bardaktan fazla içilmemesi gerektiği tavsiye edildi.

Misk otu baharat olarak da kullanıldığının altı çizildi.

Özgün tadı nedeniyle özellikle et yemeklerine ve salatalara katılabilmekte olduğu bildirildi.

Koyun eti ve balık etinin yanı sıra kaz etine de lezzet katacak misk otu, yağlı etler için oldukça uygun bir baharat çeşidi olduğunun altı çizildi.

İçerisindeki bazı maddelerin böbreklere zararı dokunabileceğinden misk otu çay ya da baharat olarak çok fazla tüketilmemesi gerektiği önerildi.

Misk otu tüketmeden önce doktorunuza danışmanız tavsiye edildi.