Bağırsak sendromu olanların dikkatine

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Bağırsak sendromu olanların dikkatine
Bu diyeti yapanların rahatsızlıkları son bulabiliyor. İşte ayrıntılar...

FODMAP diyeti, özellikle hassas bağırsak sendromu (IBS), ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları olan kişilere önerilen bir beslenme programı...

FODMAP DİYETİ NEDİR?

FODMAP, “Fermente Edilebilen Oligo-, Di-, Mono-sakkaritler ve Polioller” anlamına geliyor ve diyet, sindirimi zor olan ve bağırsaklarda gaz, şişkinlik veya karın ağrısı gibi sorunlara yol açabilen kısa zincirli karbonhidratların alımını sınırlamayı amaçlıyor.

FODMAP diyetinde, fruktoz, laktoz, fruktan, galaktan ve poliol içeren besinlerin tüketimi kısıtlanıyor. Bu besinlerin bağırsak tarafından tam olarak sindirilememesi ve bakteriler tarafından fermente edilmesi sonucunda sindirim şikayetleri ortaya çıkabilir. Diyetin uygulanması genellikle bir doktor veya diyetisyen gözetiminde yapılır ve kişinin sindirim şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

KİLO VERDİRİYOR MU?

FODMAP diyeti, kilo verme amacıyla değil, sindirim sistemi rahatsızlıklarının yönetimi için tasarlanmıştır ve sindirim sistemini rahatsız eden besinleri belirlemek ve bu besinlerden kaçınarak semptomları hafifletmek için kullanılır. Bu diyeti uygulamadan önce yine de bir sağlık uzmanına danışmakta yarar var...

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