Gazeteci İsa Karaarslan'a Azerbaycan medyasından ödül

Karabağ zaferinin ikinci yıl dönümü sebebiyle Kadıköy Bostancı'da, Azerbaycanlı Sivil toplum kuruluşu olan, Islahatçı Gençler İçtimai Birliyi bir etkinlik düzenledi. “Azerbaycan ve Türk gazetecilerinin Zafer Buluşması” düzenlenen etkinlikte, Karabağ savaşında, Türk medyasının önemli rolüne dikkat çekildi. Ayrıca, 2 ülke medyasının ortak faaliyetleri ele alındı. Programda, Azerbaycan ve Türkiye'den bir çok gazeteci bir araya geldi. Karabağ savaşını dünya kamuoyuna duyuran Türk gazetecilere ise “Karabağ Zaferi” fahri ödülü verildi. Yeniçağ gazetesinden İsa Karaarslan da "Karabağ Zaferi" fahri ödülünü aldı. Program ödül töreninin ardından son buldu.