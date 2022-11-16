Azerbaycan Parlamentosu'ndan Fransa'ya dair önlem paketi

Fransa'nın Azerbaycan'a karşı devam eden faaliyetlerini dikkate alan Azerbaycan Parlamentosu, Fransız Senatosu'nun aldığı karara ilişkin bildiriyi kabul etti.

Milli Meclis, Azerbaycan hükümetini aşağıdaki önlemleri almaya davet etti:

- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin girişim ve faaliyetlere katılmasına izin verilmemesi ve Fransız hükümeti tek taraflılık garantisi verene kadar bu konularda Fransız yetkililerle görüşmemesi.

- Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki varlıkları tespit edilirse dondurulması.

- Azerbaycan devletinin emrettiği hiçbir projeye Fransız şirketlerinin katılmasına izin verilmemesi,

- Fransız şirketlerinin Azerbaycan tarafıyla enerji sektöründeki işbirliklerinin gözden geçirilmesi,

- Azerbaycan ile Fransa arasındaki mevcut siyasi ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi,

- Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak, Fransa'nın sömürge siyaseti, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları uluslararası örgüt çerçevesinde gündeme getiriliyor.

- Fransa'nın İslamofobi politikası konusunun İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde gündeme getirilmesi.

- Fransa'nın Türk düşmanlığı politikasını Türk devletlerinin teşkilatları çerçevesinde gündeme getirmek.

NE OLMUŞTU?

Fransa Senatosu, Azerbaycan'a yaptırım uygulanması talep edilen kararı oyçokluğuyla kabul etmişti. Yasal bağlayıcılığı olmayan belge 295 evet oyuyla kabul edilmişti.

Önergede Azerbaycan askerlerinin Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklarda olduğu iddia ediliyor ve çekilmeleri talep ediliyor. Ayrıca Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürülüyor. Fransız hükümetine sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısı yapılıyor. Ermenilerin 30 yıl süren işgalinden ise tek kelime bile bahsedilmiyor.