''Manşet dediğin ötmeli'' Gazeteci İsmail Er Avrupa ile Türkiye gazeteciliğini kıyasladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, evinde Manchester United'ı 6-3 yendi. İngiliz Gazetesi Mirror Sports, haberi manşetine taşıdı.

Ünlü gazeteci İsmail Er Mirror Sports'un attığı başlık hakkında yorumda bulundu.

''MANŞET DEDİĞİN ÖTMELİ''

Gazeteci İsmail Er yaptığı paylaşımda Mirror Sports gazetesinde verilen haberin başlığı hakkında karşılaştırma yaptı.

İsmail Er paylaşımında; ''MANŞET DEDİĞİN ÖTMELİ; Futbolun arenasında gazeteler neden çok satıyor! Gerçekleri yazıyorlar. Bizdeki gibi kaç km koştu, Kılı döndü, proje hazırladı, PR vs değil futbolu izlemeyenlere maçı hissettiriyorlar. @DailyMirror. Başlık böyle atılır.

Geçmişte her gazetelerde başlık için önemli insanlar görev alırdı.'' ifadelerine yer verdi.