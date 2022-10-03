3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Manşet dediğin ötmeli'' Gazeteci İsmail Er Avrupa ile Türkiye gazeteciliğini kıyasladı

''Manşet dediğin ötmeli'' Gazeteci İsmail Er Avrupa ile Türkiye gazeteciliğini kıyasladı

Gazeteci İsmail Er, İngiliz Gazetesi Mirror Sports'un attığı başlık hakkında yorumda bulundu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:10
Takip Et

Gazeteci İsmail Er Avrupa ile Türkiye gazeteciliğini kıyasladı. ''Manşet dediğin ötmeli''

''Manşet dediğin ötmeli'' Gazeteci İsmail Er Avrupa ile Türkiye gazeteciliğini kıyasladı
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, evinde Manchester United'ı 6-3 yendi. İngiliz Gazetesi Mirror Sports, haberi manşetine taşıdı.

Ünlü gazeteci İsmail Er Mirror Sports'un attığı başlık hakkında yorumda bulundu.

''MANŞET DEDİĞİN ÖTMELİ''

Gazeteci İsmail Er yaptığı paylaşımda Mirror Sports gazetesinde verilen haberin başlığı hakkında karşılaştırma yaptı.

İsmail Er paylaşımında; ''MANŞET DEDİĞİN ÖTMELİ; Futbolun arenasında gazeteler neden çok satıyor! Gerçekleri yazıyorlar. Bizdeki gibi kaç km koştu, Kılı döndü, proje hazırladı, PR vs değil futbolu izlemeyenlere maçı hissettiriyorlar.  @DailyMirror. Başlık böyle atılır.
Geçmişte her gazetelerde başlık için önemli insanlar görev alırdı.'' ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
5
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
6
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
7
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
﻿Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
﻿Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
﻿Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
﻿Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
﻿Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
﻿Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
﻿Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
﻿Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
﻿Konya’da 23 kilo esrar ele geçirildi 
﻿Konya’da 23 kilo esrar ele geçirildi 
﻿Konya’da 23 kilo esrar ele geçirildi 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.