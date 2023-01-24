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Merdan Yanardağ’dan muhalefete adaylık uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üçüncü kez adaylığıyla ilgili tartışmalar sürüyor. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Muhalefet, Erdoğan’ın Anayasa’ya aykırı adaylığını kabul etme eğiliminde. Bu çok büyük hata olur.” dedi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 08:34
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Gazeteci Merdan Yanardağ büyük hata olur diyerek açıkladı

Merdan Yanardağ’dan muhalefete adaylık uyarısı
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığıyla ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın, Anayasa’ya aykırı bir biçimde adaylığının kabul edilmesinin muhalefet için ‘hata’ olacağını belirten Yanardağ, “Anayasayı tanımayan seçim sonuçlarını da tanımaz” dedi.

"SEÇİM SONUÇLARINI DA TANIMAZ"

Yanardağ konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefet, Erdoğan’ın Anayasa’ya aykırı adaylığını kabul etme eğiliminde. Bu çok büyük hata olur. Bu ülkede bir kişinin anayasayı ve yasaları çiğneme imtiyazı mı var? Erdoğan istese yasal şekilde aday olabilecekken bunu yapmadı. Anayasayı tanımayan seçim sonuçlarını da tanımaz.

Deniyor ki, Erdoğan’ın anayasa ve yasa dışı adaylığına itiraz etsek sonuç değişmez. İtiraz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gidecek. YSK’nın bütün adaylarını Erdoğan atadı. Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Psikolojik üstünlüğü vermektir bu. Siz önce mücadele edin, savaşın.

Erdoğan’ın hukuksuz adaylığına itiraz etmek, bu zihniyetle savaşmak ve durumu halka anlatmak psikolojik ve siyasal inisiyatifi almak demektir. Halka güven verin. Bırakın, hukuku çiğneyenler, yasadışı işlerini savunmak zorunda kalsın. Tersi, halta güven kaybına yol açacaktır.

HUKUKSUZLUĞA "DUR" DENİLMELİ

Muhalefetin, mücadele etmeden Erdoğan’ın anayasa ihlaline teslim olması, toplumda güvensizliğe neden olacaktır. Öyle ki, “Hukuksuz aday olsa da onu sandıkta yeneceğiz” iddiasını zayıflatacak, “Erdoğan bırakmaz” duygusunun yayılmasına yol açacaktır. Bu kaybetmeye giden yoldur.

Erdoğan, 2014’te de yasanın açık hükmüne karşın, başbakanlıktan istifa etmeden cumhurbaşkanlığına aday oldu. 2017 anayasa referandumunda, yine yasaya aykırı olarak mühürsüz zarflardaki oylar geçerli sayıldı. Önce hukuksuzluğa dur denilmeli, 14 Mayıs tarihi kabul edilmemeli.”

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Kimse hukukun üstünde olamaz
24.01.2023 09:08
Mting'iöyle muhteşem olmaliki millet bütünleşmesi tek düşünce üzerinde Türkiye'nin geleceği haklar özgürlükler sığınmacıların gitmesi en önemlisi adalet ve hukuk lütfen birlik olalım  
 
CHP'li Vatandaş
24.01.2023 09:08
-85- yaşındaki Deniz Baykal yeniden milletvekili adayı yapılırsa sandığa gitmeyeceğim  
 
Cem alkas
24.01.2023 09:06
Çok doğru,hukuksuzluğa sessiz kalmayın.avazınız çıktığı kadar haykırın! HAK HUKUK ADALET.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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