Muhalefet her şeyi göze alıp son kararını verdi. Murat Yetkin açıkladı

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girerken siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. AKP’nin seçim tarihi için atacağı adım merak edilirken seçim zamanında mı yoksa başka bir tarihte mi yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.



Gazeteci Murat Yetkin, yetkinreport.com'da “AK Parti’nin seçimi öne çekme planı suya düşebilir” başlıklı yazısında kulislerden edindiği bilgileri paylaştı.



ÖNE ÇEKME VE ENGELLEME GEREKÇELERİ

"(...) Son günlerde muhalefetin önemli isimleriyle yaptığım görüşmelerden aldığım izlenim, AK Parti’nin seçimi 18 Haziran’dan öne çekme önerisini Meclis’e getirmesi durumunda planlarının suya düşebileceği yönünde. Muhalefet iktidarın 'seçimden kaçma' propagandası yapma ihtimalini de göze almış ve hazır görünüyor.



İktidarın seçimi öne çekme önerisini muhalefetin reddedeceğini bile bile Meclis’e getirmeme ihtimali var; bu durumda seçim 18 Haziran’da, zamanında yapılacaktır.



Çünkü muhalefet, iktidarın seçimi öne çekme niyeti altında şu gerekçelerin yattığı kanısında:



– AK Parti dış politika manevralarıyla beklediği kaynaklarla seçim musluklarını açsa, asgari ücret artışı, EYT, Rusya’nın desteğiyle enerji faturasını kısma gibi adımların etkisinin birkaç ay içinde paranın alım gücü kaybıyla birlikte seçime de etkisini yitireceğinin farkında. O yüzden işi hazirana bırakmak istemiyor.



İKİNCİ TUR ENDİŞESİ

– Bu koşullar altında 18 Haziran’da, yani zamanında yapılacak seçim AK Partiyi Meclis’te zayıflatacağı gibi, Erdoğan’ın ilk turda seçilmemesini getirebilir.



– Cumhurbaşkanlığı seçimi İkinci Tura kalırsa 2 Temmuz’da yapılacak. Eğer o da değiştirilmezse, okulların 16 Haziran’da kapanması öngörülüyor. 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ise Kurban Bayramı var. Yani AK Parti seçmen kitlesinin bir kısmı Hac ziyareti, memleket ziyareti, tatil gibi nedenlerle sandığa gitmeyebilir. Muhalefet cephesi ise Erdoğan’a karşı her durumda sandığa gitme azmini 23 Haziran 2019 İstanbul belediye seçim tekrarında gösterdi.



– O nedenle seçimi, ikinci tur yapılacaksa bunun 16 Haziran’da okullar kapanmadan önce yapılacağı şekilde öne çekme senaryoları konuşuluyor. 28 Mayıs, 21 Mayıs, 14 Mayıs senaryoları bu amacı taşıyor. Ekonomik adımların etkisinin o zamana da kalmayacağını hesaplayanlar ise daha erken tarihleri, örneğin Ramazan’ın sonuna doğru, ertesi gün Kadir Gecesinin kutlanacağı 16 Nisan tarihini dolaşıma sokuyor.



“AK PARTİ İÇİNDE, ERDOĞAN'IN İLK TURDA SEÇİMİ ALAMAMA İHTİMALİNDEN KAYNAKLI BİR ENDİŞE VAR”

Özetle, AK Parti içinde Erdoğan’ın ilk turda seçimi alamama ihtimalinden kaynaklanan ciddi bir endişe var. Bu endişe MHP’ye de seçim ikinci tura kalırsa AK Parti’nin İYİ Parti ya da HDP’ye yönelme ihtimali rahatsızlığı olarak yansıyor. (...)"



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