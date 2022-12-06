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  • Son ankette üç kişi Erdoğan’ı geçti. İki isim fark attı bir isim ucu ucuna

Son ankette üç kişi Erdoğan’ı geçti. İki isim fark attı bir isim ucu ucuna

Yöneylem Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kime oy vereceklerini sordu. Erdoğan’a karşı olası üç aday da kazanırken iki ismin fark attığı görüldü.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 13:02
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Son ankette Erdoğan’ı üç isim geçti. İki isim fark attı, bir isim ucu ucuna

Son ankette üç kişi Erdoğan’ı geçti. İki isim fark attı bir isim ucu ucuna
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Türkiye seçime doğru giderken, bu süreçte yayımlanan anketler de merakla takip ediliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma 23-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Türkiye Siyaset Paneli” anketinin sonuçlarını yayımladı.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA..."
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 27 ilde 2 bin 400 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” diye soruldu.



Sonuçlara göre AKP yüzde 28,3; CHP yüzde 22,7; HDP yüzde 8,7, İyi Parti yüzde 12 oy aldı. MHP ise yüzde 6,2 oy aldı. “Kararsız” ve “oy kullanmayacak” seçmen sayısı ise dikkati çekti. 

Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 7,9 olurken, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı da yüzde 5,7. 

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oldu; AKP yüzde 32,8; CHP yüzde 26,3; HDP yüzde 10,1; MHP yüzde 7,2; İyi Parti yüzde 13,9.



HALK "TÜRKİYE KÖTÜ YÖNETİLİYOR" DEDİ
Araştırmaya katılanların yüzde 55,7’si Türkiye’nin “kötü yönetildiğini” düşünüyor. Ülkenin “iyi yönetildiğini” düşünenlerin oranı yüzde 29,3’te kaldı.
Ankette yurttaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Parlamenter Sistem de soruldu. Çoğunluk parlamenter sistemden yana olumlu yanıt verdi.



Ankette yurttaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Parlamenter Sistem de soruldu. Çoğunluk parlamenter sistemden yana olumlu yanıt verdi.



ERDOĞAN'IN OY POTANSİYELİ
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy potansiyelinin de ölçüldü.

“Erdoğan’a kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 35,5; “Erdoğan’a asla oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 54,4 oldu. Bu konuda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9,2.



Yurttaşlar, “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Erdoğan’a mı muhalefetin adayına mı oy verirsiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

“Erdoğan’a oy vereceğini” söyleyenlerin oranı yüzde 39,1 olurken, “muhalefet adayına oy vereceğini” söyleyenlerin oranı yüzde 50,9 çıktı. Kararsızlar yüzde 6,7; oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 3,3 oldu.



EN FAZLA OY ALAN İSİM MANSUR YAVAŞ OLDU
Yurttaşlara cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan’ın karşısında olabilecek bazı isimler belirlenerek kime oy verecekleri de soruldu.
 
Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan’ın karşısında en fazla oyu alan isim CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

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AA.
6.12.2022 15:55
JELIBONU maden zannedeni Baskan seçen kitleye ne denir.  
 
Mansur hem dürüst hem ahlaklı
6.12.2022 15:52
Belediyeci erdoğan yönetiyorda BEYpazarını yöneten niye yonetmesinki  
 
Baygolge
6.12.2022 14:42
Hahaha, evet haklısınız. Seçim gününe kadar bu saçmalıklarla oyalanın. Secim gecesi derin uykudan uyanırsınız artık 😉  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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