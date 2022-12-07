Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor

ORC Araştırma, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketinin sonuçlarını açıkladı açıkladı. Buna göre, Cumhur İttifakı yüzde 37,8 iken; Millet İttifakı’nın oranı yüzde 41,1.



Katıldığı ilk genel seçimlerde yüzde 10 oy olan İYİ Parti'nin, ankette oyunu 17,1'e yükselttiği gözlemlendi.

3-6 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 3 bin 670 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anketin sonuçları şöyle:

AKP %30,8

CHP %24,0

İYİ Parti %17,1

HDP %7,3

MHP %7,0

Diğer anket şirketlerinin paylaştığı oy oranları şu şekilde...

MAK Araştırma’nın Kasım anketindeyse oranlar şöyle olmuştu: AKP yüzde 33,5, CHP yüzde 25,3, İYİ Parti yüzde 16,2, HDP yüzde 7,8, MHP yüzde 6,8

MetroPOLL Araştırma’nın Kasım anketindeyse tablo şöyleydi: AKP yüzde 36,5, CHP yüzde 24,7, HDP yüzde 12,7, İYİ Parti yüzde 11,2, MHP yüzde 8,2

Yöneylem Araştırma'nın Kasım ayı anketine göre ise durum şöyle: AKP yüzde 32,8, CHP yüzde 26,3, İYİ Parti yüzde 13,9, HDP yüzde 10,1, MHP yüzde 7,2, Zafer Partisi yüzde 2,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,7, DEVA yüzde 1,6, Saadet Partisi yüzde 0,8