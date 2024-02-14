Gazeteciye siyasetçiye yasak Menzil'e değil. Facianın yaşandığı maden bölgesine çadır kurdular

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen facianın ardından Valiilik, bölgeye girişi yasakladığını duyurmuştu.

Ancak Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği'nin üyeleri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yasağa rağmen, bölgede çadır kurarak toplandıkları görüldü.

Valilik gerekçe olarak, yasağın Erzincan'da meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının Tunceli'den Erzincan'a geçişini engellemek için çıkarıldığı açıklandı.