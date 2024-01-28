Menzil Cemaati yaşlı kadının evlerini elinden aldı. 'Dini zorunluluk' diyerek ikna ettiler

Kamuda yaptığı örgütlenmeler ve milyarlık holdinge dönüşmesi ile bilinen Menzil Cemaati’nin yaşlı bir kadının evlerini bağış adı altında elinden aldığı ortaya çıktı

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre İstanbul’da yaşayan 79 yaşındaki öğretmen emeklisi kadının tek mal varlığı Fatih’te ailesinden kalan apartmandı. Ancak kadına ulaşan Menzil Cemaati mensupları, 2011 yılında “Dini hizmetleri olan bir vakfın temsilcileri olduklarını” belirterek tüm mal varlığını vermesini istedi ve kadını ikna etti.

MENZİL CEMAATİNE DAVA AÇTI

Kadın, kendisine “Ölümünün çok yakın olduğunu, bağış işleminin dini bir zorunluluk olduğu ve bağışın ahlaki bir görev olduğu” şeklinde telkinlerde bulunulduğunu belirterek tüm mal varlığını bağışlaması için ikna edildiğini anlattı.

Kadın, altı dairesinden dördünü vakfa bağışladığını ve bağış sözleşmesi imzaladığını belirtti. Ayrıca tapusu olmayan iki dairesi için de Yakup Alarçin ile 100 bin TL’lik satış vaadi sözleşmesi imzaladığını söyledi.

Yaşlı kadın 2017 yılında uzun bir süre Menzil’e bağlı Semerkand Vakfı’nın genel başkanlığını yapan Yakup Alarçin’e dava da açtı.

Kadın, altı dairesinden dördünü vakfa bağışladığını ve bağış sözleşmesi imzaladığını belirtti. Ayrıca tapusu olmayan iki dairesi için de Yakup Alarçin ile 100 bin TL’lik satış vaadi sözleşmesi imzaladığını söyledi.

Mahkemede, “Tüm mal varlığını devrettiği için hayatını sürdürecek bir şeyinin kalmadığını, kendisini aciz hissettiği, cemaat mensupları ile görüşmek istediğinde kötü muamele ile karşılaştığını” anlattı. Mahkeme ise hâlâ devam ediyor.