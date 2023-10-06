‘Gaziantep bir Taliban şehri olmaya doğru gidiyor’ Suriye merkezli Haznevi Tarikatı, dev külliyeyi faaliyete geçirdi

Külliyenin müftülük onaylı olduğu iddia edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarikat üyelerinin şeyh Muhammed Muta Haznevi’ye dokunabilmek, elini öpebilmek için birbirleriyle çekiştikleri görüldü.

Külliyenin maliyeti ve kaynağı bilinmiyor

Gaziantepsabah.com’un haberine göre, Gaziantep’te Suriye merkezli Haznevi Tarikatı tarafından Karpuzkaya Köyü yakınlarındaki bir araziye devasa bir külliye inşa edildi. Külliyenin müftülük onaylı olduğu iddia edildi. Tarikatın üyelerinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türkiye’nin birçok ilinde yüzlerce kişinin külliyeyi ziyaret ettiği görüldü. Videolarda küçük çocukların da olması dikkat çekerken, tarikat üyeleri Haznevi Tarikatı Şeyhi Muhammed Muta Haznevi’yi, görmek ve ona dokunabilmek için birbiri ile yarıştı.

Külliyenin maliyeti ve kaynağı ise bilinmiyor. CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ali Güdücü, “Külliye, Suriye’nin Kamışlı Bölgesi’nden gelen Ahmet Haznevi için yapıldı. Ülkede insanlar ucuz ekmek, gıda, sağlığa eğitime erişemezken bu külliyenin bitirilip faaliyete geçirilmesi manidar. Külliyeye neden ehemmiyet verildiğini de anlamıyoruz. Bu tarikat ülkemiz için ne yapacak? Ekonomi, sağlık veya eğitim mi düzelecek? Devletin parası neden bir kişi için harcandı onu da merak ediyoruz. Aslında bu soruları toplumun sorması lazım” dedi.

“Gaziantep bir Taliban şehri olmaya doğru gidiyor”

Güdücü, “Gaziantep bir Taliban şehri olmaya doğru gidiyor. Şeriat ile yönetilen ülkelerde bile bu gibi tarikatlar veya cemaatler yasak. Ne yazık ki o ülkelerde kendisine yer bulamayanlar ülkemize geliyorlar. İlerleyen zamanlarda Antep’te Talibanlar gibi gezen insanların göreceğiz, kadınlara saldıranları göreceğiz. Belediye meclisinde Haznevi külliyesini sorduğumuzda, ‘Bizim elimizde bir şey yok, Cumhurbaşkanı’nın emriyle yapılıyor. Karşı çıkmamıza karşın yapıldı’ dediklerini duyduk” diye konuştu.