Gaziantep düşüyor Sumudica uyuyor! Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'e tutunma mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geldi.

Haftaya 27 puanla giren Gaziantep FK sahasında 29 puanla Samsunspor'u konuk etti.

Son 6 maçta sadece Galatasaray'a yenilen Karadeniz ekibi; formda olduğunu maça iyi başlayarak gösterdi.

Mouandilmadji ile etkili olan Samsunspor; 15. dakikada net bir fırsat harcadı, 18. dakikada golü buldu. Tait'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji topu filelere gönderdi.

Ancak otomatik ofsayt sistemi Mouandilmadji'nin adeta milimle ofsayt olduğunu tespit etti, hakem Zorbay Küçük gol kararını iptal etti.

30. dakikada Samsunspor yine Mouandilmadji ile net pozisyon buldu, ancak yıldız futbolcu kötü bir vuruş yaptı. Teknik direktör Markus Gisdol kulübede çıldırdı, "Bu gol nasıl kaçar?" diye tepki gösterdi.

İkinci yarıda iki takım da "Aman gol yemeyeyim" anlayışıyla sahadaydı. Tatsız tuzsuz geçen 15 dakikalık bölümün ardından oyuna ilk müdahaleyi Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica yapt. Maçın etkisiz ismi Maxim'in yerine Badji, Monteiro'nun yerine de Gradel oyuna girdi. Hücum hattı biraz daha etkili başladı

67. dakikada Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol de değişikliğe gitti. Mouandilmadji, Taylan ve Muja kenara aldı, Ercan Kara, Soner Aydoğdu ve Raman'ı sahaya sürdü.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta adeta bütün heyecan son anlara saklanmıştı. Gaziantep FK; 83'te Ogün Özçiçek'in şık golüyle öne geçti, statta bayram sevinci yaşandı.

Samsunspor beraberliği bulmak için yoğun bir baskı kurdu. Tüm hatlarıyla yüklenen Karadeniz ekibi 90+2'de savunma oyuncusu Satka ile amacına ulaştı. Bu kez ev sahibi yıkıldı, konuk ekipte büyük bir coşku vardı.

Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Son 9 maçta sadece 1 kez kazanan (İstanbulspor 3-1) Gaziantep FK adım adım küme düşüyor. Açıklamalarıyla sürekli gündem olan Sumudica kötü gidişe bir türlü çare bulamıyor. Sadece skor anlamında değil futbol olarak da Gaziantep'in durumu iç açıcı değil. Rumen hocanın sağa sola laf yetiştirmek yerine işine konsantre olması şart.