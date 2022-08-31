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Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı Eboue'ye: Ne bakıyon lan

Renkli kişiliğiyle tanınan Sergen Yalçın'ın eski bir videosu yeniden sosyal medyada gündeme geldi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:51
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:53
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Gaziantepspor teknik direktörüyken Galatasaraylı Eboue'yi azarlayan Sergen Yalçın'ın o videosu gündem oldu

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı Eboue'ye: Ne bakıyon lan
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Sergen Yalçın 2014 yılında Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde Galatasaray maçında ilk yarı bitiminde 4. hakeme itiraz ederken kameralara yakalandı.

Eboue de o sırada soyunma odasına giderken Yalçın'a dikkatlice bakınca başarılı çalıştırıcı "Ne bakıyon Lan" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir zamanların yıldız futbolcu Sergen Yalçın, teknik adam olarak Süper Lig'e Gaziantepspor'la dönüş yapmıştı. 

Sergen, Bülent Uygun'un görevden ayrılmasının ardından hocasız kalan Gaziantepspor'la anlaşmıştı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Murat Şahin de Gaziantep'te Sergen ile birlikte görev aldı.

Murat Şahin'in eşi Şebnem Şahin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları doğrularken, "Gaziantepspor artık Sergen Yalçın ve Murat Şahin'in ellerinde. Allah yardımcınız olsun inşallah" demişti.

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