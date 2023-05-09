Gaziantep'te bildiri dağıtan CHP üyeleri saldırıya uğradı

Olay bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Seçim aracıyla Sanko AVM yanında bulunan Cumhuriyet Halk Partililer çalışmalarını sürdürürken AKP seçim aracının aynı alana gelmesiyle ortalık kızıştı. CHP aracının açtığı şarkıları bastırmak için ses yükselten AKP seçim aracının yanı sıra partili bir grup iddiaya göre kesici/delici aletlerle CHP’lilere saldırdı. CHP’li gençlerden 3 kişi yaralandı ve 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“AKP’LİLER GÜN GEÇTİKÇE OLAYI SERTLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR”

Hastanede açıklama yapan CHP Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Avukat Hasan Öztürkmen, olaya ilişkin şunları söyledi:

“Bugün saat 18.00 sıralarında Gaziantep’te vatandaşlara broşür dağıtan parti görevlilerimize, gençlik kollarımıza AKP’liler tarafından bir saldırı olmuştur. Yaralananların iddiasına göre bir yaralı arkadaşımızın polis copu ile yaralandığı iddia ediliyor. Gençlerimizde üç kişi ağır yaralı olarak şimdi hastanedeler. Biz de il başkanımız ve milletvekili adaylarımız ile takip ediyoruz. AKP’liler gün geçtikçe olayı sertleştirmeye çalışıyor. Bize açıkça saldırı olmuştur bugün Gaziantep’te. Şu anda hastaneden arkadaşlarımızın tedavileri ile uğraşıyoruz. Bunu yetkililere duyuyorum. Gençlerimiz polis copu ile yaralandığını iddia ediyorlar.”

“ÇEVİK KUVVETTEN COP YEDİM”

CHP Gençlik Kolları üyesi bir genç, “Çevik kuvvetten cop yedim, bana yerde de tekme tokat giriştiler” dedi.