İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Erzurum'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında gerçekleştirilen taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınanlardan uzman çavuş Akif Keleş'in, mahkemedeki ifadesinde "zafer işareti yapınca sinirlendim" dediği öğrenildi.

Keleş, gözaltına alınan toplam 15 kişiyle birlikte serbest bırakılmıştı. Son olarak 9 kişinin daha gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Keleş, sevk edildiği 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde şunları söyledi:

"Arkadaşım Serhat'la birlikte gezmek amacıyla caddeye doğru gittik. Caddede Serhat'la ayrıldık. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması daha yeni başlamıştı. Serhat'la birlikte miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim.”

"BURADA ZAFER İŞARETİ YAPAMAZLAR"

"Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım. Hakaret içerikli kelimeler kullanmadım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım.

Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum."

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

MSB’nin açıklaması şöyle:

"7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır.

Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir.

P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." (DHA)