Son Dakika... Kılıçdaroğlu'na taşlı saldırı

Millet İttifakı bugün Sakarya'da miting düzenledi. Mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı.
KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETÇİ OLMADI
Otobüsün camı kırılırken, taş atan 15 yaşındaki çocuk saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı gerçekleştiren çocuktan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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