Son Dakika... Kılıçdaroğlu'na taşlı saldırı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu araca Sakarya’da taşlı saldırı düzenlendi.

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'na taşlı saldırı

Millet İttifakı bugün Sakarya'da miting düzenledi. Mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı.sakarya-saldiri.jpg

KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETÇİ OLMADI

Otobüsün camı kırılırken, taş atan 15 yaşındaki çocuk saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı gerçekleştiren çocuktan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

sakarya-cocuk.jpg

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan’ı, Sinan Ateş’i unuttuğumu sanmayın
Gaziantep'te bildiri dağıtan CHP üyeleri saldırıya uğradı
İmamoğlu'na taşlı saldırıda yeni gelişme. 15 kişi serbest bırakılmıştı
CHP İzmir Buca seçim bürosuna saldırı
İYİ Parti seçim otobüsüne saldırı
Bir polis İmamoğlu’na yapılan saldırıya isyan etti: Utanıyoruz
İmamoğlu'na taşlı saldırıdan sonra Cem Yılmaz açıkça tavrını ortaya koydu
Ekrem İmamoğlu’nun saldırıya uğrayan Erzurum mitingine katılan bir vatandaş yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Orsic için kulüpten izin çıktı Spor
Orsic için kulüpten izin çıktı
İsrail askeri bu kez Yahudi bir kadını hedef aldı Dünya
İsrail askeri bu kez Yahudi bir kadını hedef aldı
Sinan Ateş'in kitabını dağıtırken gözaltına alınan gençler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Güncel
Sinan Ateş'in kitabını dağıtırken gözaltına alınan gençler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fenerbahçe büyük avantaj yakaladı. Çekişmeli maçta Eczacıbaşı'nı devirdi Spor
Fenerbahçe büyük avantaj yakaladı. Çekişmeli maçta Eczacıbaşı'nı devirdi
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan’ı, Sinan Ateş’i unuttuğumu sanmayın Siyaset
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan’ı, Sinan Ateş’i unuttuğumu sanmayın
Trabzonspor'da Bjelica'nın ekibi netlik kazanıyor Spor
Trabzonspor'da Bjelica'nın ekibi netlik kazanıyor
Pakistan’da sokaklar savaş alanına döndü. Ölü ve yaralılar var Dünya
Pakistan’da sokaklar savaş alanına döndü. Ölü ve yaralılar var