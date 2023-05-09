İmamoğlu'na taşlı saldırıda yeni gelişme. 15 kişi serbest bırakılmıştı

Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı soruşturmasında yeni gözaltların olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit ettiği aktarıldı.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

15 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI!

Kentte 7 Mayıs'ta yaşanan taşlı saldırıya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Saldırı ile ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. (AA)