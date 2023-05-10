Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim afişleri böyle kapatıldı

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere günler kala siyasi partiler gerek mitingler gerekse afiş ve reklam çalışmalarıyla demokrasinin gereklerini yerine getirmeye devam ediyor.

AFİŞLERİ BOYAYLA KAPATTILAR

23 Derece'nin haberine göre Tekirdağ Süleymanpaşa'da duvarlara asılan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri kapattırıldı. Görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin görevlilerce üstleri boyanarak kapatıldığı görüldü.

O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda alırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.