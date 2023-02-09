Baba ve kızı 71. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep'te de yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İHA’nın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir bina oldu.

Binada hassas dinleme yapan UMKE ekipleri, Gökhan Demir (44) ve Halime Demir (14) isimli baba kızın ses vermesi üzerine bulundukları noktaya yoğunlaştı. Ekiplerin saatler süren titiz çalışması sonucu önce baba Harun Demir, sonra kızı Halime Demir depremin 71. saatinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz yığınlarının arasından çıkartılan baba-kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.