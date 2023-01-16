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Yokuş aşağı kayan kamyon eve çarparak durabildi

Gaziantep'te bir evin inşaatı için kum getiren kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:31
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Gaziantep'te feci kaza: 1 yaralı

Yokuş aşağı kayan kamyon eve çarparak durabildi
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Gaziantep'te yokuş aşağı geri geri kayan kum yüklü kamyon, bir eve girerek durabildi. Yürekleri ağza getiren feci kazada evin için bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 62 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir evin inşaatı için kum getiren Sait K. idaresindeki 63 EAM 132 plakalı kum yüklü kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda geri geri kaymaya başladı. Daha sonra direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon, geri geri kayarak bir evin içine girdikten sonra durabildi.

Yürekleri ağza getiren feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sırasında evde bulunan ve hafif yaralanan Emrah Yiğit'i (30) ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaşanan olayın ardından evde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelirken feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

(Kaynak: İHA)

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