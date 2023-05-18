Gaziantep’te kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi

Gaziantep'te bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

Gaziantep’te kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi

Gaziantep'te 2 çocuk annesi Dilek Özdemir (43), boşanma aşamasındaki eşi Nazım Özdemir (44) tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Dilek Özdemir ile boşanma aşamasındaki eşi Nazım Özdemir arasında tartışma çıktı. Dilek Özdemir'in evinin önünde çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Nazım Özdemir, yanında bulunan pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Dilek Özdemir kanlar içerisinde yığılırken, Nazım Özdemir ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilek Özdemir'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kaçan cinayet şüphelisi koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

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