Gaziantep'te tır şoförü prefabrik kirişin çökmesi sonucu hayatını kaybetti

Prefabrik beton kirişe çarpan dorse, kirişin TIR'ın üzerine çökmesine neden oldu ve şoför Mustafa Kurt (47) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Mustafa Kurt, gıda ürünlerini teslim etmek üzere depoya girdi. Yükünü indirdikten sonra dorseyi kapatmayı unutan Kurt, hareket ettiğinde açık dorse tavandaki beton kirişe çarptı. Kirişin çökmesiyle TIR'ın üzerine düşen kiriş, şoförün ölümüne neden oldu.

Depo çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Kurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.