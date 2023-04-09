9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:07
Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep’te 3 ikamette yapılan aramada 90 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 20 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 8 adet tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
3
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
4
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
5
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
6
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı
﻿ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı
﻿ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı
﻿Beşiktaş Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Beşiktaş Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Beşiktaş Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kemal Kılıç istifa etti
﻿Kemal Kılıç istifa etti
﻿Kemal Kılıç istifa etti
﻿Rüyada başak görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada başak görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada başak görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.