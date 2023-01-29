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Gaziler Federasyonu Başkanı Aybey’in federasyon kaydı olup olmadığını açıkladı. Dönemin genel sekreteri ise farklı konuştu

15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey’in Gaziler Federasyonuyla ilgisinin olmadığını söylemek için Veli Ö.’den 400 bin TL aldığını öne sürdüğü federasyon başkanı Levent Yücel, “Bırakın 400 bin TL almayı 4 TL almışlığım yoktur. 6-7 aydır Veli ile bir telefon görüşmem bile yoktur. Kendisine benim federasyon başkan yardımcısı diye verdiğim bir belge yok” dedi. Dönemin federasyon genel sekreteri ise Yücel’in Aybey’i başkan yardımcısı yaptığını kendisine söylediğini ancak belge vermediğini aktardı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 14:06
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Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel Özcan Aybey’in federasyon kaydı olup olmadığını açıkladı. Dönemin genel sekreteri ise farklı konuştu

Gaziler Federasyonu Başkanı Aybey’in federasyon kaydı olup olmadığını açıkladı. Dönemin genel sekreteri ise farklı konuştu
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Sahte Gaziler Federasyonu kartvizitiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen Özcan Aybey’in iddialarının odağındaki federasyon başkanı Levent Yücel konuştu.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı kartvizitiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey, kendisini dolandırdığı iddiasında bulunan Veli Ö.’nün Federasyon başkanı Levent Yücel’e “Özcan’ın federasyonla ilgili yoktur” demesi için 400 bin TL verdiğini iddia etti. İddiaların odağındaki Yücel hakkındaki iddialarla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e açıklamalarda bulundu.

“FEDERASYONA ALMAYI DÜŞÜNDÜM ANCAK UYARDILAR”
Başkan yardımcılığının bağış karşılığı verilebilecek bir makam olmadığını belirten Yücel, “Doğrudur kendisi her vatandaşın yapabileceği gibi federasyonumuza bağışta bulunmuştur. Bir yıla yakında federasyonumuzun işlerinde yer kiralama gibi işlerde bize yardımcı oldu. Gayet gayretliydi. Daha sonraki süreçte kendisi bir gazetede “federasyon başkan yardımcısı” unvanını kullanmış. Ben gayretlerinden dolayı kendisini federasyona almayı düşündüm.

“KENDİSİNE VERİLMİŞ RESMİ BİR BELGE YOKTUR”
Ancak bazı gazi arkadaşlar, Özcan’la ilgili bana uyarılarda bulunup, kendisi hakkında çıkan haberi gösterdi. Ben bu olaydan sonra kendisini federasyona almaktan vazgeçtim. Bu iddialar federasyona almamak için geçerli sebeplerdir. Gaziler uyarmasa federasyona almayı düşündüm. Kesinlikle benim tarafımdan kendisine verilmiş resmi bir belge yoktur başkan yardımcısı yapıldığına dair. Bu olaydan sonra biz federasyona bağış almaktan da suistimallerin önüne geçmek için vazgeçtik. Zaten 4-5 sene gibi bir süreçte toplamda en fazla bu kadar bile yoktur ama en fazla 30 bin TL bağış yapılmıştır federasyonumuza. Bu rakam herkesin yaptığı toplam bağış rakamıdır” dedi.

“PARA ALMAYI BIRAKIN TELEFON GÖRÜŞMEM BİLE YOK”
Özcan Aybey’in federasyonla ilgili yoktur demek için Veli Ö.’den 400 bin TL aldığına yönelik iddialarla ilgili ise Levent Yücel, “Benim Veli’den bırakın 400 bin TL almayı, 4 TL almışlığım yoktur. Sadece kendisinin Fethiye’ye gittiğimde çayını içmişliğim vardır. Bunun dışında kendisine bir olaydan dolayı kırgın olduğum için kendisiyle 6-7 aydır görüşmemekteyim. Yani para almayı bırakın, Veli ile bir telefon görüşmem bile yoktur” dedi.

“BAŞKAN YARDIMCISI YAPTIĞINI BANA SÖYLEDİ”
Dönemin federasyon genel sekreteri A.B ise, “Başkan Yücel başkan yardımcısı kartını Özbey’e kendisinin verdiğini bana söylemişti. Ancak şimdi kartı verdiğini reddediyor. Kartı verdiğini söylediğine dair belgeler bunları mahkemeye sunacağız” dedi.

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