Sahte kartvizitle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 15 Temmuz Gazisine federasyon kartvizitinin başkan tarafından verildiği ortaya çıktı. Resmi belge vermedim demişti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Sahte Gaziler Federasyonu kartvizitiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey olayında kartvizitin federasyon başkanı Levent Yücel tarafından Aybey’e verildiği ortaya çıktı.

Daha önceki açıklamasında Aybey’e kendisi tarafından verilmiş bir resmi belgenin olmadığını belirten Levent Yücel, 15 Temmuz gazisi Aybey’in dinlettiği ses kaydında kartın bizzat kendisi tarafından verildiğini itiraf ediyor.

“KARTVİZİT BASTIRDIK VE ONA VERDİM”

Ortaya çıkan ses kaydında Yücel şu ifadeleri kullandı:

“Benden ısrarlı bir şekilde kartvizit istedi, Fethiye’ye davet etti gittim. Fethiye’de o zaman hakim, savcı falan herkesle arası iyi, oturuyor. Veli yoktu ancak başka arkadaşlarla tanıştırdı. Baktım herkesle diyaloğu güzel, dedik temiz bir arkadaş. Bunun üzerine kendisine bir kartvizit bastırdık, verdim ama dedim resmi olarak görevin yok, başladıktan sonra bunu kullanırsın. ‘Tamam başkan’ dedi.

“BENİM İÇİN DE FETÖ’CÜLERİ AKLIYOR DEDİLER”

Fethiye’de beni misafir etti. Sözü geçiyor orada. Kaymakama kadar herkesi tanıyor falan. Sonra beni İstanbul’dan aradılar. ‘Bu arkadaş çok tehlikeli’ dediler. Gaziler arasında dedikodu çok olduğu için inanmadım. ‘Belge var mı?’ dedim. Çünkü beni bile malum FETÖ’cüleri aklıyor dediler Külliye’ye kadar. Osman belgeleri attı, inandım. ‘Özcan’la işimiz bitmiştir’ dedim. O dakika Twitter’dan bu arkadaşın bizimle ilgisi yoktur diye yayınladık. Ona verilen resmi yazıdan benim haberim yok, verilmiş böyle bir talimatım yok. Zaten arkadaşlar aramızdan çoktan ayrılmıştı.

“YAKIN OLDUĞU HERKESİN İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILMALI”

Burada araştırılıp Özcan Aybey’in, varsa benim de hesaplar, kitaplar kimin ne ilişkisi varsa ortaya çıkarılmalı. Benim de varsa çıksın. İçeride çürüyeyim. Bunun yakın olduğu herkesin ilişkileri araştırılmalı”

BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı kartvizitiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey, kendisini dolandırdığı iddiasında bulunan Veli Ö.’nün Federasyon başkanı Levent Yücel’e “Özcan’ın federasyonla ilgili yoktur” demesi için 400 bin TL verdiğini iddia etti. İddiaların odağındaki Yücel hakkındaki iddialarla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e açıklamalarda bulunmuştu.

“FEDERASYONA ALMAYI DÜŞÜNDÜM ANCAK UYARDILAR”

Başkan yardımcılığının bağış karşılığı verilebilecek bir makam olmadığını belirten Yücel, “Doğrudur kendisi her vatandaşın yapabileceği gibi federasyonumuza bağışta bulunmuştur. Bir yıla yakında federasyonumuzun işlerinde yer kiralama gibi işlerde bize yardımcı oldu. Gayet gayretliydi. Daha sonraki süreçte kendisi bir gazetede “federasyon başkan yardımcısı” unvanını kullanmış. Ben gayretlerinden dolayı kendisini federasyona almayı düşündüm.

“KENDİSİNE VERİLMİŞ RESMİ BİR BELGE YOKTUR”

Ancak bazı gazi arkadaşlar, Özcan’la ilgili bana uyarılarda bulunup, kendisi hakkında çıkan haberi gösterdi. Ben bu olaydan sonra kendisini federasyona almaktan vazgeçtim. Bu iddialar federasyona almamak için geçerli sebeplerdir. Gaziler uyarmasa federasyona almayı düşündüm. Kesinlikle benim tarafımdan kendisine verilmiş resmi bir belge yoktur başkan yardımcısı yapıldığına dair. Bu olaydan sonra biz federasyona bağış almaktan da suistimallerin önüne geçmek için vazgeçtik. Zaten 4-5 sene gibi bir süreçte toplamda en fazla bu kadar bile yoktur ama en fazla 30 bin TL bağış yapılmıştır federasyonumuza. Bu rakam herkesin yaptığı toplam bağış rakamıdır” dedi.

“PARA ALMAYI BIRAKIN TELEFON GÖRÜŞMEM BİLE YOK”

Özcan Aybey’in federasyonla ilgili yoktur demek için Veli Ö.’den 400 bin TL aldığına yönelik iddialarla ilgili ise Levent Yücel, “Benim Veli’den bırakın 400 bin TL almayı, 4 TL almışlığım yoktur. Sadece kendisinin Fethiye’ye gittiğimde çayını içmişliğim vardır. Bunun dışında kendisine bir olaydan dolayı kırgın olduğum için kendisiyle 6-7 aydır görüşmemekteyim. Yani para almayı bırakın, Veli ile bir telefon görüşmem bile yoktur” dedi.

“BAŞKAN YARDIMCISI YAPTIĞINI BANA SÖYLEDİ”

Dönemin federasyon genel sekreteri A.B ise, “Başkan Yücel başkan yardımcısı kartını Özbey’e kendisinin verdiğini bana söylemişti. Ancak şimdi kartı verdiğini reddediyor. Kartı verdiğini söylediğine dair belgeler bunları mahkemeye sunacağız” dedi.