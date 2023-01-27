Onun da Süleyman Soylu’yla fotoğrafı var. Göğsüne 15 Temmuz madalyası takmış canını yakmadığı vatandaş kalmamış

TOLGA ŞAHİN/ YENİÇAĞ- ÖZEL HABER

Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı kartvizitiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı iddia edilen Özcan Aybey halen aramızda serbestçe dolaşmaya devam ediyor. Derneğin resmi sitesinde ismi bulunmayan Aybey mahkeme tutanaklarında mesleğini “tekniker” olarak belirtirken Mercedes C-200’e binmesi ve milyonlarca liralık işler yapmasıyla dikkat çekiyor.

BAŞKAN YARDIMCISI AMA HİÇBİR DERNEK KAYDI YOK

İçişleri Bakanlığı’nın resmi yazısında hiçbir dernekte üyelik kaydı olmadığı belirtilen Aybey’in iddialara göre kendisini, “Korona vardı bu nedenle kurul toplanmadan kartvizitimi verdiler” şeklinde savunduğu öne sürülürken Gaziler Federasyonu tarafından kuruluş aşamasındaki maddi yardımları nedeniyle Aybey’e bu belge verildiği iddia ediliyor. Ancak federasyon tarafından 21 Ekim 2021’de sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda dernek yöneticilerinin isimleri belirtilirken “başkanın, başkan yardımcısıyım diyerek federasyonumuzun ismini kullananlara itibar etmeyin” uyarısı yapılıyor.

ÜST DÜZEY İSİMLERLE FOTOĞRAFI VAR

Fethiye’de 34 RTE 60 plakalı aracıyla “Plaka bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bana verildi. Yeğeni gibi sever beni Cumhurbaşkanı” diyerek vatandaşların güvenini sağladığı öne sürülen Aybey iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul eski Valisi Vasip Şahin ile çekilen fotoğraflarını vatandaşlarla ilişkisinde güven unsuru olarak kullanıyor.

DEVLET ERKANI ZİYARET EDİYOR

Diğer 15 Temmuz’da İstanbul Eyüpsultan’da sol bacağından vurularak 15 Temmuz gazisi olduğu belirtilen Özbay, 2021’de 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde Özbay, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat beraberinde Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İlçe Jandarma Komutanı Rüştü Şen, İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Reşit Gödelek, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk tarafından evinde ziyaret ediliyor.

“GAZİLİĞİMİ VE FEDERASYONU KULLANACAĞIM”

Özcan Aybey tarafından dolandırıldığını iddia eden Veli Özgün adlı vatandaş, “Yurtdışında yaşıyordum. Türkiye’ye geldiğimde Fethiye’de bir mekanda Lütfü adlı arkadaşım vasıtasıyla bu şahısla tanıştım. Baktım ki kaymakam geliyor selam veriyor, emniyet müdürü geliyor selam veriyor, jandarma komutanı geliyor selam veriyor, dedim ki bu adam güvenilir biri herhalde. Tanıştıktan bir zaman sonra Özcan Aybey bana Kars’ta bir krom maden işletmesinin olduğunu ve satın alma işlemi sonrası yandaki madene devrederek kar elde edebileceğimizi söyledi.

“Gaziliğimi, federasyonu kullanacağım satın alma işleminde” dedi. Aybey’e bu işlem için 950 bin TL’yi banka aracılığıyla gönderdim. Bunun karşılığında kendisi arabasını benim üzerime yaptı teminat olarak. Arabayı satın aldıktan sonra ben yurtdışına çıktım. Kendisi beni bu süreçte aradı ve meclise girip çıkmakta sorun yaşadığını arabayı tekrar onun üzerine yapmam gerektiğini belirtti. Ben de bu süreçte edindiğim güvene istinaden arabayı Aybey’in üstüne yaptım” dedi.

KAYMAKAMDAN ALDIĞI ARSAYI GERİ İSTİYOR

Aybey tarafından krom madeni işinin olmadığı üzerine kendisini arandığını belirten Özgün, “Aybey beni arayarak krom maden işinin olmadığını ancak iki tane benzinlik bulduğunu söyledi. Maden için gönderdiğim parayı ön ödeme olarak saydırdığını söyleyen Aybey, kaymakamdan satın aldığım arsayı benzinliğin 2.ödemesi saydıracağını bu nedenle arsayı onun üstüne yapmamı istedi. Ben de arsayı onun üzerine yaptım. Aramızda alacak verecek yok diye bana ibraname imzalamalısın muhasebede sorun, karışıklık çıkmasın diye” dedi. Ben de daha önceden adını duymadığım bu belgeyi benzin istasyonunu alıyoruz sanarak imzaladım. Benzin İstasyonunun devir işleminde mali müşavirden öğrendiğime göre, benzin istasyonu çalışmıyormuş ve davalıkmış. 150 bin TL’ye istasyon sahiplerine burayı satacağını söylemiş. Allah’tan müşavirin uyarısıyla tescil ettirmedik de davalık sorunlu yer üstüme kalmadı.” dedi.

MAHKEME 3 KEZ ÇAĞIRIYOR POLİSLER GİTMİYOR

Yaşanan bu olay sonrası ise ortada ihbar veya şikayet yokken Özgün’ün arabası Antalya’da bir AVM’nin önünde park esnasında sivil araçla gelen sivil polisler tarafından “şüpheli hareketlerde bulunduğu” gerekçesiyle aranıyor. Bu aramada Özgün’ün aracında uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunuyor. Ancak terazinin üzerinde Özgün’ün parmak izine rastlanmıyor. Bu olaya ilişkin Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada mahkeme polisleri 3 kez ifadeye çağırmasına rağmen polisler mahkemeye gelip ifade vermiyor.

DAVAYI BİTİRECEK BELGELERİ YENİ ATANAN HAKİM TALEP ETMİYOR

Özgün’ün Fethiye’deki tapu iptal davasında da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Polis tutanağında UYAP kaydında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve basit yaralama gibi kayıtları bulunan Aybey’in tüm soruşturma davaları talep ediliyor. İlk hakim bu belgeleri istiyor ancak hakimin yerine atanan yeni hakim, bu belgelerin “özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle belgelerin kanıt olmayacağını öne sürerek belgelerin istenmesine gerek olmadığına hükmediyor. Eğer belgeler istense davanın çoktan kazanılacağı ifade ediliyor.

İSPAT YASAĞINA AYKIRI DAVRANIYOR

Özcan Atabey, davaya ilişkin duruşmaların birinde aracın satışı sonrası gerçekleşen satışta ödemeyi Veli Özgün’e elden gerçekleştirdiğini söylüyor. Ancak 15 bin TL’nin üzerinde satışlarda ispat yasağı gereği bu alışverişin belgeli olması gerekiyor. Senetsiz ispat edilemez.

POLİS OPERASYONU SONRASI CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Aynı zamanda Özgün hakkında, Aybey ile bağlantısı olduğu öne sürülen 2002 doğumlu Dilara Ç., isimli bir kadın tarafından cinsel taciz ve zorla uyuşturucu kullandırıldığına ilişkin şikayette bulunuluyor. Ancak Dilara Ç., sürekli farklı ifadelerde bulunuyor. Önce Özgün ile sevgili olmadıklarını söylerken bir başka duruşmada ise aralarında duygusal bağ olduğunu belirtiyor. Bir diğer ifadesinde ise, Özgün ile rızası dahilinde beraber olduğunu söyleyen Dilara, hemen diğer cümlesinde Özgün ve Lütfü adlı kişilerin kendisini çiftlikte istismar ettiğini iddia ediyor. Aybey ifadesinde Özgün’ün arabasında uyuşturucu bulunduğu gün Dilara’nın kendisini aradığını, istismar durumundan bahsettiğini ve karakola şikayete gittiğini söylerken dava dosyalarında Özgün arabasında yapılan aramadan bir gün sonra Dilara’nın şikayete gittiği görülüyor. Lütfü’nün mekanında çalışan ve parasızlıktan üniversite kaydını yaptıramayan Dilara daha sonrasında Kıbrıs’a okumaya gidiyor ve kardeşinin belirttiğine göre şuan Dubai’de çalışıyor.

AYNI EVİ BİRÇOK KİŞİYE SATIYOR!

Özcan Aybey’in tek vukuatı bu da değil. Aybey, Kayseri’de Mustafa Batan adlı bir vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla mahkemeye veriliyor. Dolandırıldığını iddia eden Batan olayı şöyle anlatıyor: Bana 15 Temmuz gazisi olduğunu söyledi ve güvenimi kazandı. Aybey, Başakşehir Kayabaşı’nda bulunan dairesini 235 bin TL karşılığında bana sattı. Evin devrinin 2 yıl sonra açılacak olması nedeniyle Aybey cayma bedelinin de yer aldığı 300 bin TL’lik senedi bana imzalayarak verdi. Ancak Özcan Aybey aynı evi 3 ay sonra başkalarına da satmış. Aybey’i mahkemeye verdim ve bunun üzerine Sadık A. diye biri Aybey’in borcuna istinaden Eyüpsultan’da bir arsa tapusu verdi ancak arsa hacizli çıktığı için arsanın karşılığı bulunmamaktadır.

Bu olaydan nedeniyle 40 yıllık birikiminin silinip süpürüldüğünü belirten Batan, olay nedeniyle intihar ettiğini aktardı.

İLAÇ FİRMASINI DA DOLANDIRDI

Aybey’in mağdurları arasında Pharmax İlaç’ın ortaklarından Erol Akpınar da bulunuyor. Akpınar’ın iddialarına göre Aybey kendisini ilaç satış komisyon bedeli üzerinden dolandırıyor. Parça parça olmak kaydıyla toplamda 778 bin TL dolandırıldığını öne süren Akpınar, üst düzey siyasilerle olan fotoğrafları ve Gaziler Federasyonu belgesiyle ikna edildiğini belirtiyor. Yine Akpınar’ın iddialarına göre Aybey, Gazi olması sebebiyle kendisine hiçbir şey yapılamayacağını, hiçbir polisin ve jandarmanın kendisine bir şey yapamayacağını söylüyor. Akpınar Aybey ile ilgili son edindiği bilgileri ise şöyle ifade ediyor:

Öğrendiğim kadarıyla şahıs şu an Antalya’da birini dolandırmak üzere. Aybey’in Fethiye’de bin dönüm malikanesi, İstanbul’da 200 dairesi var.