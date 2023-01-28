15 Temmuz gazisi Özcan Aybey kendisini böyle savundu: Bana kumpas kuruluyor. Tek suçum 15 Temmuz gazisi olmak. Soylu ile fotoğrafının arka planını anlattı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı kartvizitiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı iddia edilen Özcan Aybey hakkındaki iddialarla ilgili Yeniçağ'dan Tolga Şahin'e konuştu.

“FEDERASYONA BAĞIL OLARAK 11 BİN 500 TL ÖDEDİM”

İçişleri Bakanlığı’nın resmi yazısıyla herhangi bir dernekte üyelik kaydı olmadığı belirtilen Aybey, “Federasyon Başkanı Levent Yücel’e çeşitli zamanlarda toplamda federasyona bağış adı altında 11 bin 500 TL gönderdim. Federasyon kuruluşunda başkana yardımcı oldum. Bunun üzerine bana başkan yardımcısı kartı bastırdı. ‘Kurulu sonra toplarız sorun değil’ dedi. S.Ç ve M.Ö adlı başka kişilere de aynısını yaptı. Kartı verdiklerine dair belge var elimde. Başkan kimden çıkarı varsa seni başkan yardımcısı yaptım diyor. Benim dernekle ilgimin olmadığını söylemek için Veli, Yücel’e 400 bin TL verdiğini bizzat bana söyledi” diyerek kendisini savundu.

Çeşitli kuruluşlara ve öğrencilere gazilik tazminatından yardımlar yaptığına dikkat çeken Aybey, Kızılay’a 10 bin 270 TL, bir gaziye bin TL, bir öğrenciye bin TL burs, 15 Temmuz Derneği’ne iki partide 12 bin TL, bir camiye de 10 bin TL yardım yaptığını belirtti.

“UYAP KAYDIM 2.CİRO BİR ÇEK NEDENİYLE VAR”

Resmi belgede sahtecilik ve tehditten UYAP kaydıyla ilgili iddialara ise Aybey, “UYAP kaydında yer alan resmi belgede sahtecilik olayı şu şekilde gerçekleşti. M.Ç adına yazılan bir çekte 2.ciro oldum. Çekin karşılıksız çıkması üzerine bu kayıt oluştu. Tehdit kaydına gelirsek kız kardeşim 70 yaşında bir adamla kaçması üzerine evlerine gitmem üzerine yaşanmış bir durum” ifadelerini kullandı.

“ARABAMI 2017’DE 214 BİN TL’YE ALDIM”

Aybey 950 bin TL’lik araba satışıyla ilgili de şöyle konuştu: “Ben o aracı 2017’de gazi indiriminden de yararlanarak sıfır 214 bin TL’ye aldım. Arabayı Veli kendisi istedi. Plakası da hoş, bana satsana dedi. Arabanın ufak tefek arızaları olduğu için indirim yaptık ve 950 bin TL’de anlaştık. Sonra cayma hakkını kullanarak arabayı geri vermek istediğini söyledi. Ben de arabayı geri aldım. Ancak kendisi yurtdışına giriş çıkış yaptığı için banka hesabında para akışının gözükmesini istemediğini bu nedenle parayı nakit vermemi istedi. Parayı nakit olarak veliye verdim. O da bana karşılığında borcum olmadığına dair ibraname imzaladı”.

“RTE 60 PLAKASI TESADÜFEN ÇIKTI BANA”

Plaka kodu 60 olan Tokat’lı olan Özcan Aybey araç plakasının RTE 60 olmasını ise “Bu plakalar normalde yasak. Bana tesadüfen çıktı. Hatta bu plaka nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi’nden arandım. Plakayı iptal etmem için baskı kurdular. Ben de ‘iptal etmiyorum’ dedim” sözleriyle açıkladı.

“VELİ UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYOR”

Veli Özgün’ün uyuşturucu ticareti yaptığını iddia eden Aybey, “Kendisinin Ağır Ceza Mahkemesindeki davası halen devam etmekte. İlaç firması olması sebebiyle Erol A.’nın da işin içinde olabileceğini düşünüyorum bu arada. Zaten Veli'nin idrar tahlilinde de uyuşturucu kullandığı belgeli. Adli Tıp Kurumunda pozitif çıkan idrar testi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde negatif çıkıyor. Nasıl oluyor? Sorsanız uyuşturucuyu görsem tanımam diyor. Kendisinin arabasında uyuşturucu yakalandığı zaman ben orada değildim. Biz o gün öğlen 13.00’ten itibaren yüz yüze hiç görüşmedik. O günün akşamında ise aracında uyuşturucu yakalanıyor. Olay şöyle olmuş. AVM’nin karşısında bir kumarhaneye polis baskın düzenlemeye gitmiş. Arabasının plakası Fransız plakası olduğu için 2 polis şüphelenmiş. Veli’ye seslendiklerinde telaşlanınca aracında arama yapmışlar ve uyuşturucuyu bulmuşlar. İddia edildiği gibi onları oraya ben koysam parmak izim olmaz mı üzerlerinde” dedi.

“SOYLU’YA JANDARMANIN RİCASIYLA 3600 MESELESİNİ SÖYLEDİM”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafıyla ilgili olarak ise Aybey, “Jandarmanın yemeğine katılmıştım. Gazi olmam nedeniyle jandarma 3600 ek göstergeyi bakana hatırlatmam ricasında bulundu. Ben de sayın bakana gidip durumu izah ettim. Kendisi ilgilendiklerini söyledi. Durum bundan ibarettir” dedi.

“CUMHURBAŞKANINI KARŞILAMA TÖRENLERİNE BİLE GİREMİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın araç plakasını kendisine hediye ettiğini söylediği yönündeki iddialara ilişkin ise Aybey, “Böyle bir şey söz konusu değil. Benim cumhurbaşkanıyla bir yakınlığım yok. Karşılama törenlerine bile gidemiyorum olsa bir yakınlığım oraya giderim. Bir tane fotoğrafım var orada da rica minnet karşılama heyetine girip hediyemi takdim ettim kendilerine” dedi.

“PARAYI ALMADIYSA NEDEN İBRANAME İMZALIYOR”

Arsa satışı iddialarıyla ilgili de konuşan Aybey, “Veli, arsayı kaymakamdan satın aldığında satarsan haberim olsun demiştim. Bir gün beni aradı ve arsayı satmak istediğini söyledi. Ben de arsayı satın aldım. Parayı elden istemesi nedeniyle ödemeyi elden yaptım. Veli de karşılığında yine bana borcum olmadığına dair ibraname imzalayıp verdi. Para almadıysa neden ibraname imzalıyor” dedi.

“2016-2022 ARASINDA PARÇA PARÇA 1 MİLYON TL KREDİ ÇEKİP ÖDEDİM”

Fethiye’de bin dönüm arazisi ve İstanbul’da 200 dairesi olduğu iddialarına ise Aybey, “Benim sadece miras kalan ve hisseli olan arsalarım ve kendi aldığım arsalarla toplam 9 taşınmazım var. Bunun dışında bir taşınmazım yok. İddia edilen gibi gazi olmadan önce asansör tamiri işi yaptım. 2 Sonrasında taşeron oldum, doğru yatırımlar yaparak işlerimi büyüttüm. Arsa aldım sattım. 2016-2022 arasında parça parça olmak üzere toplamda 1 milyon TL tutarında kredi çekip ödedim. Gazilik öncesi 2013-2014’te 8 dairem vardı” şeklinde konuştu.

“KARŞILIKLI FESİH SÖZLEŞMESİ İMZALADIK”

Aybey İstanbul Kayaşehir’de 15 Temmuz gazisi olması sebebiyle TOKİ’den aldığı evin satışıyla ilgili olarak da “Mustafa Batan’a evi 237 bin TL’ye sattım. Evin 2 yıl satışı olmadığı için de 300 bin TL’lik güvence çeki verdim. Ancak daha sonra Mustafa Batan’ın satıştan vazgeçmesi üzerine parasını geri iade ettim ve verdiğim çeki geri aldım. Karşılıklı fesih sözleşmesi imzaladık” dedi.