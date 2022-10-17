17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şinzo Abe suikastında flaş gelişme. Eski başbakanın ölümünden gizemli tarikatın sorumlu olduğu iddia ediliyordu

Şinzo Abe suikastında flaş gelişme. Eski başbakanın ölümünden gizemli tarikatın sorumlu olduğu iddia ediliyordu

Japonya Başbakanı Kişida, tartışmalı Moon Tarikatı hakkında soruşturma emri verdi. Eski Başbakan Şinzo Abe'nin suikastıyla tekrar gündeme gelen tarikatın kapatılması olasılıklar arasında.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 21:11
Takip Et

Japonya'da öldürülen eski başbakanın cinayetiyle ilgili olduğu iddia edilen tarikatın kapatılması gündemde

Şinzo Abe suikastında flaş gelişme. Eski başbakanın ölümünden gizemli tarikatın sorumlu olduğu iddia ediliyordu
+
Aa
-

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, eski başbakan Şinzo Abe suikastıyla tekrar gündeme gelen Moon Tarikatı hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Kişida, dün parlamentodaki konuşmasında "Kiliseyle ilgili meselelerin çözülmesini istiyorum" dedi.

Başbakan, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den (LDP) birçok kişinin "Birleşme Kilisesi" olarak da bilinen tarikata üye olmasından ötürü özür diledi.

Kişida, bu durumun halkın devlete güvenini zedelediğini söyleyerek, tarikatın birçok aileyi dolandırdığına ve zor durumda bıraktığına dair iddiaları da ciddiye aldığını belirtti.

Başbakan, şunları söyledi:

“Hükümet duruma netlik kazandıracak. Mağdur kişilere destek sağlayacak ve ileride benzer şeylerin yaşanmaması için önlem alacak.”

“KİLİSE KAPATILABİLİR”

Kişida’nın tarikat hakkında soruşturma başlatma emrini verdiği Eğitim ve Kültür Bakanı Keiko Nagaoka ise bu süreçte Birleşme Kilisesi’nin kapatılmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Nagaoka, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bunu gerektiren bir durumla karşılaşırsak, Birleşme Kilisesi’nin kapatılmasına yönelik mahkeme kararı çıkarılmasını seri şekilde değerlendirmeye alacağız.”

LDP ve Moon Tarikatı arasındaki bağlantılar nedeniyle Kişida hükümeti zor bir dönem yaşıyor.

Japonya merkezli kâr amacı gütmeyen kooperatif haber ajansı Kyodo News’ün bu ayki anketinde, Kişida hükümetine verilen desteğin yüzde 35 olduğu belirlenmişti. Bu, 2021 Ekim’de göreve geldiğinden beri Kişida’nın karşılaştığı en düşün oran.

Kişida, tüm eleştirilere rağmen şimdiye dek tarikat hakkında resmi bir soruşturma başlatılması talebinde bulunmamıştı.

LDP-MOON TARİKATI BAĞLANTILARI VE ABE CİNAYETİ

Abe, bir LDP adayının seçim kampanyası için 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde yakalanan Tetsuya Yamagami, annesinin tarikata yüklü bağışı nedeniyle ailesinin iflas ettiğini, Abe'yi de tarikatla ilişkisi nedeniyle öldürdüğünü söylemişti.

Yamagami, akıl sağlığının duruşmaya çıkmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi için bir dizi testten geçiyor. Osaka Gözaltı Merkezi'nde tutulan şüpheliyle ilgili kararın kasımda verilmesi planlanıyor.

Moon Tarikatı’nın üst düzey yetkililerinden Hideyuki Teşigavara ise eylüldeki açıklamasında Yamagami'nin annesinin kuruluşa 20 yıl önce en az 100 milyon Japon Yeni (yaklaşık 12,5 milyon TL) değerinde bağış yaptığını doğrulamıştı.

Yetkili, bu bağışın içinde kadının yaşam sigortası birikimlerinin ve gayrimenkullerinin olduğunu da söylemişti.

PARTİ ÜYELERİNİN YARISININ TARİKAT ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan suikastın ardından LDP’de yapılan bir iç araştırmada parti üyelerinin neredeyse yarısının tarikatla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kişida tarikatla ilişkilerin koparılacağı sözünü vermiş, 10 Ağustos'ta kiliseyle bağını kabul eden 7 bakanı görevden almıştı.

Görevine son verilen isimlerden Abe'nin kardeşi eski Savunma Bakanı Nobou Kişi, önceki seçimlerde tarikatın üyelerinden destek aldığını da itiraf etmişti.

Abe'nin şahsi olarak kiliseyle ilişkisi henüz tam anlamıyla bilinmiyor. Tarikatın eski başkanı Kwak Chung Hwan, Abe'nin babası ve büyükbabasının, kilisenin kurucusu Sun Myung Moon ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürmüştü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İSABETLİ KARAR VERMİŞ BAŞBAKAN . 👍
17.10.2022 21:17
HELAL OLSUN BAŞBAKANA .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
3
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
4
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
6
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
7
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı
﻿ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı
﻿ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı
﻿Pakistan’da selzedeler yaşam mücadelesi veriyor   
﻿Pakistan’da selzedeler yaşam mücadelesi veriyor   
﻿Pakistan’da selzedeler yaşam mücadelesi veriyor   
﻿ Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   
﻿ Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   
﻿ Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı   
﻿Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
﻿Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
﻿Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.