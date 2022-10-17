Şinzo Abe suikastında flaş gelişme. Eski başbakanın ölümünden gizemli tarikatın sorumlu olduğu iddia ediliyordu

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, eski başbakan Şinzo Abe suikastıyla tekrar gündeme gelen Moon Tarikatı hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Kişida, dün parlamentodaki konuşmasında "Kiliseyle ilgili meselelerin çözülmesini istiyorum" dedi.

Başbakan, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den (LDP) birçok kişinin "Birleşme Kilisesi" olarak da bilinen tarikata üye olmasından ötürü özür diledi.

Kişida, bu durumun halkın devlete güvenini zedelediğini söyleyerek, tarikatın birçok aileyi dolandırdığına ve zor durumda bıraktığına dair iddiaları da ciddiye aldığını belirtti.

Başbakan, şunları söyledi:

“Hükümet duruma netlik kazandıracak. Mağdur kişilere destek sağlayacak ve ileride benzer şeylerin yaşanmaması için önlem alacak.”

“KİLİSE KAPATILABİLİR”

Kişida’nın tarikat hakkında soruşturma başlatma emrini verdiği Eğitim ve Kültür Bakanı Keiko Nagaoka ise bu süreçte Birleşme Kilisesi’nin kapatılmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Nagaoka, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bunu gerektiren bir durumla karşılaşırsak, Birleşme Kilisesi’nin kapatılmasına yönelik mahkeme kararı çıkarılmasını seri şekilde değerlendirmeye alacağız.”

LDP ve Moon Tarikatı arasındaki bağlantılar nedeniyle Kişida hükümeti zor bir dönem yaşıyor.

Japonya merkezli kâr amacı gütmeyen kooperatif haber ajansı Kyodo News’ün bu ayki anketinde, Kişida hükümetine verilen desteğin yüzde 35 olduğu belirlenmişti. Bu, 2021 Ekim’de göreve geldiğinden beri Kişida’nın karşılaştığı en düşün oran.

Kişida, tüm eleştirilere rağmen şimdiye dek tarikat hakkında resmi bir soruşturma başlatılması talebinde bulunmamıştı.

LDP-MOON TARİKATI BAĞLANTILARI VE ABE CİNAYETİ

Abe, bir LDP adayının seçim kampanyası için 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde yakalanan Tetsuya Yamagami, annesinin tarikata yüklü bağışı nedeniyle ailesinin iflas ettiğini, Abe'yi de tarikatla ilişkisi nedeniyle öldürdüğünü söylemişti.

Yamagami, akıl sağlığının duruşmaya çıkmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi için bir dizi testten geçiyor. Osaka Gözaltı Merkezi'nde tutulan şüpheliyle ilgili kararın kasımda verilmesi planlanıyor.

Moon Tarikatı’nın üst düzey yetkililerinden Hideyuki Teşigavara ise eylüldeki açıklamasında Yamagami'nin annesinin kuruluşa 20 yıl önce en az 100 milyon Japon Yeni (yaklaşık 12,5 milyon TL) değerinde bağış yaptığını doğrulamıştı.

Yetkili, bu bağışın içinde kadının yaşam sigortası birikimlerinin ve gayrimenkullerinin olduğunu da söylemişti.

PARTİ ÜYELERİNİN YARISININ TARİKAT ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan suikastın ardından LDP’de yapılan bir iç araştırmada parti üyelerinin neredeyse yarısının tarikatla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kişida tarikatla ilişkilerin koparılacağı sözünü vermiş, 10 Ağustos'ta kiliseyle bağını kabul eden 7 bakanı görevden almıştı.

Görevine son verilen isimlerden Abe'nin kardeşi eski Savunma Bakanı Nobou Kişi, önceki seçimlerde tarikatın üyelerinden destek aldığını da itiraf etmişti.

Abe'nin şahsi olarak kiliseyle ilişkisi henüz tam anlamıyla bilinmiyor. Tarikatın eski başkanı Kwak Chung Hwan, Abe'nin babası ve büyükbabasının, kilisenin kurucusu Sun Myung Moon ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürmüştü.