Gaziosmanpaşa'da çok sayıda lise öğrenci zehirlendi

Gaziosmanpaşa'daki bir lisede kantinden yedikleri pilavdan çok sayıda öğrenci zehirlendi.

KAYNAK: DHA
Gaziosmanpaşa'da çok sayıda lise öğrenci zehirlendi

Gaziosmanpaşa bir lisede çok sayıda öğrenci kantinden alıp yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Öğrenciler velileri ile birlikte çevredeki hastanelere götürüldü. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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