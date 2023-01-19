Gazlı ocaklar zararlı mı? Her gün üzerinde yemek pişiriyoruz

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan ve ABD’deki çocukluk çağı astımının yüzde 12,7'sinin gaz ocağı kullanımına bağlı olabileceği ifade edildi. Bu istatistik, ilk olarak The Lancet'te 2019'da yayınlanan diğer bir çalışmayı da destekler nitelikteydi. Dünya çapında 1,85 milyon yeni çocukluk çağı astımı vakasının gaz ocaklarının saldığı ana kirleticilerden biri olan azot dioksite atfedilebileceğini ortaya koyan bu çalışma, tartışmaların da başlamasına neden oldu.

ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu, kullanımlarını kısıtlamak amacıyla gaz ocaklarının oluşturduğu tehlikeleri açıklayacağını duyurdu.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI: GAZLI OCAKLAR TEHLİKELİ Mİ

Gazlı ocaklar ucuz, kullanışlı ve etkili bir seçenek olarak kullanıcıları cezbeder. Ancak güvenlikleri üzerine yapılan araştırmalar durumun korkunç olabileceğini gözler önüne serdi. Gazla pişirmenin azot oksitlerin yayılmasına neden olduğu ifade edildi ancak bu cihazların ev ortamını ne ölçüde kirlettiği şu an için bilinmiyor.

GAZLI OCAKLARIN YAYDIĞI METAN GAZI MİKTARI AÇIKLANDI

Örneğin, Ocak 2022'de araştırmacılar ABD'deki 53 evde gazlı ocakların saldığı metan miktarı ölçüldü. Metan'ın emisyonlarının yüzde 76'sının aslında ocaklar kullanılmadığında meydana geldiğini buldular, bu da gazlı ocakların kapalıyken bile evleri kirletiyor olabileceğini düşündürüyor.

Acil sağlık risklerinin yanı sıra, çalışmanın yazarları ayrıca ABD'deki tüm metan salan gaz ocakları ve sobalarının yıllık iklim etkisinin yarım milyon arabanın karbondioksit emisyonuna eşit olduğunu da hesapladılar. Dahası, kötü havalandırılan evlerde azot dioksit seviyelerinin federal güvenlik sınırı olan milyarda 100 parçayı "soba kullanımından sonraki birkaç dakika içinde" aştığı belirtildi.

Gazdan vazgeçmek istemeyenler için, bir aspiratör veya davlumbaza yatırım yapmak, evinizdeki kirliliğin büyük bir kısmını gidermeye yardımcı olabilir.