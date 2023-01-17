Pandemik tehlike! Formula 1'de flaş gelişme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine yeni yarış konulmadı.

Organizasyondan yapılan açıklamada yeni sezon takvimi ilan edilirken, beklendiği şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix'si programda bulunmadı.

Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi.

Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.

RESMEN AÇIKLANDI

Açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek.

Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.