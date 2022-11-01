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Gazprom'un doğalgaz ihracatı da üretimi de düştü

Rus enerji devi Gazprom'un üretimi de ihracatı da düştü. Gazprom'un doğal gaz ihracatının ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6, üretiminin ise yüzde 18,6 gerilediğini bildirdi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:25
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Gazprom açıkladı şirketin üretimi ve ihracatı düştü

Gazprom'un doğalgaz ihracatı da üretimi de düştü
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Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 10 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 azalışla 344 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,6 azalarak 91,2 milyar metreküp oldu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sevkiyatların, sözleşme yükümlülüklerinin de üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, kış döneminin güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediği aktarıldı.

Küresel doğal gaz talebinin yılın 10 ayında 40 milyar metreküpten fazla düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin 40 milyar metreküple küresel talep gerilemesinde yüzde 95 paya sahip olduğu ifade edildi.

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