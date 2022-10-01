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Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor

Şimdilerde Ukrayna'da dört bölgeyi daha ilhak edeceği haberleri konuşulan Rusya yeni yaptırımlarla karşı karşıyayken, bir yandan da elindeki doğal gaz kozunu kullanmaya devam ediyor. Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'un son yaşadığı tedarik sıkıntısı İtalya ile gerçekleşti.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 18:02
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Rusya diğer ülkelere olan gaz akışında kesintiler yapıyor bunu yaşayan son ülke İtalya oldu

Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor
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İtalyan enerji şirketi ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan gaz akışının bugün itibarıyla durduğunu bildirdi. ENI'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazprom, bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Avusturya üzerinden gaz akışının mümkün olmadığını belirtti.

Dolayısıyla bugün Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI'ye Rus gazı arzı 0 olacak. ENI, gaz arzının sağlanması durumunda güncelleme geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

"GAZPROM İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Konuyla ilgili İtalyan ANSA ajansına konuşan bir ENI yetkilisi de bugün itibarıyla Gazprom'un ENI'ye gaz akışını sağlayamadığını aktararak Avusturya'nın Slovakya üzerinden gaz temin ettiğini, buradan İtalya’ya gaz akışının yeniden başlaması için Gazprom ile temas halinde olduklarını bildirdi.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, halihazırda Rusya'dan İtalya'ya gaz akışının toplam gaz arzına kıyasla yüzde 10'dan az olduğu, Tarvisio'daki nakil noktasındaki kesintinin mevcut durumda büyük değişikliğe yol açmayacağı belirtildi.

RUSYA İLE OLAN GAZ BAĞIMLILIĞINI YÜZDE 25'E DÜŞÜRMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından İtalya, gaz tedarikini çeşitlendirme arayışına girişmişti. Cezayir ve Angola gibi ülkelerle gaz alımlarını artıran İtalya, Rus gazına olan bağımlılığını temmuz itibarıyla yüzde 40'tan yüzde 25'e düşürmüştü. (AA)

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