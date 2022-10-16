Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kuzey Akım boru hatlarından geçen tüm doğal gaz hacminin Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi üzerinden Avrupa'ya gönderilebileceğini söyledi. Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz transfer merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KUZEY AKIM’A DÖNÜK SALDIRILAR TERÖR EYLEMİ

Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen sızıntıları 'terör eylemi' diyerek niteleyen miller, ''Kuzey Akım hatlarında uluslararası terör eylemleri nedeniyle kaybettiğimiz tüm hacmin sevkiyatı söz konusu, bu nedenle önemli hacimlerden bahsedebiliriz" dedi.

“İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK”

Miller, Kuzey Akım hatlarındaki tüm gaz hacmini Türkiye'deki doğalgaz merkezine yönlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında, "İmkansız diye bir şey olmadığını biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Sputnik'in aktardığına göre, başta Güney Akım olarak inşa edilen ve daha sonra Türk Akım'a dönüştürülen hattın taşıma kapasitesinin 63 milyar metreküp olarak planlandığını anlatan Miller, dolayısıyla yeni projenin teknik dokümantasyonunun bile Güney Akım projesi zamanında hazırlandığının altını çizdi.

“TAVAN FİYAT UYGULANIRSA TEDARİK DURUR”

Öte yandan Miller, Avrupa'da Rus doğal gazına tavan fiyat uygulanması durumunda bunun 'Avrupa ülkelerine tedarikin durmasına yol açacağını' söyledi. Miller, "Bildiğiniz üzere biz, imzalanmış olan sözleşmeleri esas alıyoruz. Doğalgaza tavan fiyat uygulanmasına dair tek taraflı bir karar, elbette sözleşme koşullarının ihlali olur ve bu da tedariklerin kesilmesine yol açar" ifadelerini kullandı.