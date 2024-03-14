Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntüledi

ABD merkezli uydu şirketi Maxar'ın yayınladığı görüntülere göre, yeni liman inşaatı hızla ilerliyor.

Maxar'ın açıklamasına göre, 11-12-13 Mart tarihlerinde çekilen fotoğraflar, Al Rashid Karayolu üzerindeki limanın yapıldığı yeri gözler önüne seriyor. İnşaatın 10 Mart'ta başladığı ve şu anda kıyıdan denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı belirtiliyor.

ABD Donanması'na ait dört gemi ise 12 Mart'ta Virginia eyaletinden Gazze Şeridi'nin kıyısına doğru yola çıkmıştı. Bu gemiler, Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırmak amacıyla inşa edilen limanın yapımında kullanılacak malzemeleri taşıyor.