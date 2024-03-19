Gazze yanarken 62 yaşındaki Hamas lideri 28 yaşındaki kızla evlendi. Bu olayı Vahdettin'in Sakarya savaşı sürerken evliliğini hatırlattı

Gazze'de 30 bin kişi ölürken ve Filistin halkı İsrail tarafından kuşatma altındayken, Hamas'ın 62 yaşındaki lideri İsmail Haniyeh'in, 8 mart 2024 cuma günü 28 yaşındaki Malak Khanji ile evlendiği iddia edildi. Katar’da yapılan davullu zurnalı düğün törenindeki nikahı, Mısırlı vaiz Wagdi Ghoneim'in kıydığı belirtildi.

13 çocuk sahibi olan Haniyeh'in 7'nci kez dünya evine girdiği de iddialar arasında.

PADİŞAH VAHDETTİN'İN SAVAŞ ZAMANINDAKİ EVLİLİĞİNİ HATIRLATTI

Bu olay, İstanbul ve Anadolu işgal altındayken, tarihe "Subaylar Savaşı" olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kanlı döneminde Padişah Vahdettin'in, kendisinden 43 yaş küçük olan 18 yaşındaki Nimed Nevzad ile evlenip görkemli bir düğünle gerdeğe girdiği olayı hatırlattı.

"SUBAYLAR MUHAREBESİ" NEDİR?

Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok fazla subay kaybı olduğu için bu savaşa "Subaylar Muharebesi" adı da verilmiştir. ATATÜRK'de bu muharebe için "Sakarya Melhame-i Kübrası" yani kan gölü, kan deryası demiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Türk ordusunun zayiatı; 5713 şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.268 kayıp olmak üzere toplam 39.289`dur. Yunan ordusunun zayiatı ise; 3758 ölü, 18.955 yaralı, 354 kayıp olmak üzere toplam 23.007`dir.