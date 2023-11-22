Gazze’de can kaybı 14 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 14 bin 128’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Gazze’de can kaybı 14 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 46 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi’ndeki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 128’e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 33 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin en az 5 bin 600’ünün çocuk ve en az 3 bin 550’sinin kadın olduğu aktarılarak, 6 bin 800'den fazla kişinin ya enkaz altında ya da kayıp olduğu ifade edildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi’nde 44 bin konutun yıkıldığı aktarılan açıklamada, 230 bin konutun hasar gördüğü ve konutların yüzde 60'ının yaşanamaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki 26 hastane ve 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

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