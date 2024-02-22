Gazze’de can kaybı 29 bin 410’a yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 29 bin 410’a yükseldi
7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 410'a yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 139 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 410’a, yaralananların sayısı ise 69 bin 465’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları 139 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede her bir noktayı hedef alan ve çoğu kadın ve çocuk binlerce sivili katleden İsrail güçleri tepkilere aldırış etmeden insanlık suçunu sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki son rakamlara ilişkin yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 69 bin 465’e yükseldiği duyuruldu.

Son 24 saatteki bilançonun da aktarıldığı açıklamada, 97 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

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