Gazze'de can kaybı 29 bini geçti

Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 29 bini geçti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 29 bin 92'ye yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29 bin 92’ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 28’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yerinden edilen milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusu tepkilere aldırış etmeden bölgedeki sivilleri katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92’ye, yaralananların sayısının 69 bin 28’e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saate ilişkin rakamların yer aldığı açıklamada ise, 107 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Son Haberler
MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti Siyaset
MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti
Tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı Gündem
Tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir? Ekonomi
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir?
Yastığı kaldırım taşı oldu Gündem
Yastığı kaldırım taşı oldu
Takla atan aracını tahta ile destekledi! Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir Yerel Haberler
Takla atan aracını tahta ile destekledi! Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü Spor
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü
Siirt'te 1 metre uzunluğunda yılan görüldü Gündem
Siirt'te 1 metre uzunluğunda yılan görüldü